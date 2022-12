BAGAN 16 besar Piala Dunia 2022 dapat Anda ketahui di sini. Persaingan berburu trofi Piala Dunia tahun ini, semakin sengit dan segera memasuki babak baru yaitu perempatfinal.

Terbaru, ada dua pertandingan 16 besar Piala Dunia 2022, yang rampung digelar sejak Senin, 5 Desember 2022 malam WIB. Kedua laga itu mempertemukan Timnas Jepang vs Kroasia dan Brasil vs Korea Selatan.

Dari dua pertandingan itu, Kroasia dan Brasil berhasil memastikan langkah ke perempatfinal. Luka Modric dkk lebih dulu menyegel tiket ke perempatfinal.

Vatreni (julukan Kroasia) sukses menghentikan torehan positif Jepang. Namun, Kroasia tak mudah membungkam Samurai Biru (julukan Jepang).

Pasalnya, Kroasia harus melewati babak perpanjangan waktu hingga adu penalti. Selama 120 menit, Kroasia dan Jepang bermain imbang 1-1.

Daizen Maeda sukses mencuri gol di menit ke-43. Beruntung, Kroasia membalas via Ivan Perisic di menit ke-55. Sementara di babak perpanjangan waktu, tidak ada gol yang tercipta.

Alhasil, pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Tiga dari empat penembak Jepang gagal menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, Kroasia mampu melesatkan tiga gol ke gawang Jepang. Drama adu penalti pun berakhir 3-1 untuk kemenangan Kroasia.

Sementara di laga lain, Brasil melumat habis Korea Selatan dengan skor 4-1. Empat gol Brasil diborong di babak pertama oleh Vinicius Jr (7’), Neymar Jr ((p) 13’), Richarlison (29’), dan Lucas Paqueta (36’). Sedangkan Korea Selatan hanya bisa membalas satu gol via Paik Seung-ho (76’).

(Bagan fase gugur Piala Dunia 2022)

Hasil itu turut membawa Brasil melaju ke babak perempatfinal. Nantinya, Tim Samba bakal bersua Kroasia untuk merebutkan tiket semifinal.

Kemudian, pemenang Brasil vs Kroasia bakal berjumpa pemenang laga perempatfinal lainnya, yaitu Belanda vs Argentina. Di sisi lain, adapula pertandingan Inggris vs Prancis, yang saling berjibaku di babak perempatfinal.

Sementara saat ini, masih ada dua slot tersisa di babak perempatfinal. Dua tempat itu akan diisi pemenang laga Maroko vs Spanyol dan Portugal vs Swiss, yang baru berlaga malam nanti di fase 16 besar Piala Dunia 2022.