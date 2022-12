JADWAL Liga 1 2022-2023 hari ini, Senin 5 Desember 2022 dapat diketahui dalam artikel ini. Setelah ditangguhkan pasca tragedi Kanjuruhan, pada 1 Oktober 2022 silam, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia kembali bergulir.

Liga 1 2022-2023 resmi dimulai kembali tepat pada Senin (5/12/2022). Ada empat pertandingan yang tersaji di lanjutan Liga 1 2022-2023.

Keempat pertandingan itu adalah Bhayangkara FC vs PSS Sleman pada pukul 15.30 WIB. Kemudian, ada pula dua laga yang dihelat di waktu sama, antara Madura United vs PSIS Semarang dan PSM Makassar vs Persikabo 1973.

Selain itu, ada juga laga Persita Tangerang vs Bali United yang dimulai malam ini pukul 18.30 WIB. Untuk diketahui, lanjutan Liga 1 2022-2023 digelar dengan format yang berbeda dari sebelum kompetisi dihentikan.

Mengadopsi format liga ketika pandemi Covid-19, Liga 1 202-2023 berlangsung dengan sistem gelembung alias terpusat. Adapun lokasi pertandingan terpusat di Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Sultan Agung (Bantul), Stadion Moch Soebroto (Magelang) dan Stadion Manahan Solo (Solo).

Keputusan ini diambil PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator Liga 1 2022-2023, setelah mendapat izin dari pihak kepolisian. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian sendiri memberi izin pada Jumat, 2 Desember 2022 silam.

Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus berterima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mengupayakan agar Liga 1 musim ini kembali bergulir. Ia juga berharap keberlangsungan Liga 1 2022-2023 nantinya bisa berjalan dengan baik hingga akhir musim. β€œIni kabar yang menggembirakan bagi kami dan semua klub Liga 1, terima kasih kepada Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas kerjasamanya,” kata Ferry Paulus beberap waktu silam, dilansir laman resmi PT LIB. Di sisi lain, persaingan sengit bakal kembali terhelat di Liga 1 2022-2023. Untuk diketahui, sebelum kompetisi terhenti, Borneo FC merupakan pemuncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 23 poin. Mengekor di bawahnya ada Madura United, di posisi kedua dengan koleksi 23 poin juga. Selanjutnya ada PSM Makassar, yang ada di peringkat ketiga, hanya terpaut satu angka dari Borneo FC dan Madura United. Berikut jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini, Senin 5 Desember 2022: Pukul 15.30 WIB: Bhayangkara FC vs PSS Sleman Madura United vs PSIS Semarang PSM Makassar vs Persikabo 1973 Pukul 18.30 WIB: Persita Tangerang vs Bali United