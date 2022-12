PEMAIN terbaik di pertandingan atau man of the match laga Timnas Kosta Rika vs Jerman di Piala Dunia 2022 akan diulas dalam artikel ini. Di balik kemenangan Jerman 4-2 atas Kosta Rika, salah satu pemain Der Panzer (julukan Jerman) berhasil terpilih jadi man of the match.

Pemain yang dimaksud adalah Kai Havertz, yang dinilai apik sepanjang pertandingan, hingga bisa membuahkan kemenangan di laga Jumat (2/12/2022) dini hari WIB. Pemain andalan Chelsea itu tampil sebagai pembeda dan membuka secercah harapan bagi publik sepakbola Jerman.

Namun sayang, Jerman gagal melangkah jauh di Piala Dunia 2022, meski menang 4-2 atas Kosta Rika. Sebab mereka, hanya mampu finis di peringkat ketiga Grup E Piala Dunia 2022 dengan koleksi empat poin, kalah selisih gol dari Spanyol yang ada di peringkat kedua.

Di lain hal, pemain Jerman Kai Havertz tampil apik sepanjang laga. Ia membantu Jerman mengembalikan kedudukan usai sempat tertinggal 1-2 dari Kosta Rika.

Kai Havertz turun menggantikan Thomas Muller di menit 67. Masuknya Kai Havertz membuat daya gedor Jerman menjadi lebih tajam.

Terbukti, Kai Havertz berhasil mencetak brace di menit 73 dan 85. Gol pertama Kai Havertz tercipta kala dirinya memanfaatkan ruang di lini belakang Kosta Rika.

Kai Havertz kemudian melakukan penyelesaian dengan tenang dan membawa Jerman menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kemudian Kai Havertz mencetak gol lagi dengan menyontek bola hasil umpan Serge Gnabry. Pelatih Timnas Jerman, Hansi Flick nampak melakukan blunder dengan tidak memasang Kai Havertz sejak menit awal. Padahal bisa saja dirinya mencetak lebih banyak gol jika dipasang sebagai starter. Kai Havertz pun membawa oleh-oleh man of the match dari Qatar. Sebuah hal yang patut disyukuri oleh pemain berusia 23 tahun tersebut, meski Jerman gagal ke 16 besar Piala Dunia 2022.