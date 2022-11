KAEL Derya Riza, bocah Indonesia wujudkan mimpi jadi Ball Boy Piala Dunia 2022. Kael Derya Riza ikut berkontribusi dalam turnamen sepakbol terelite dunia tersebut di Qatar.

Kael merupakan salah satu dari lima bocah Indonesia yang menjadi Ball Boy atau Anak Gawang di turnamen ini. Dia tidak hanya bertugas dalam satu pertandingan saja selama Piala Dunia 2022.

Remaja 16 tahun ini terpilih setelah dia melalui seleksi yang dilakukan FIFA. Awalnya, ada pengumuman pendaftaran di sekolahnya untuk bisa menjadi salah satu Ball Boy di Piala Dunia 2022.

“Saya tergabung di klub sepak bola sekolah. Kemudian, saya harus mengisi formulir. Dan, akhirnya saya terpilih,” tutur Kael kepada MNC Portal Indonesia di Doha, Qatar, Rabu (30/11/2022).

Di Indonesia, Ball Boy dikenal dengan nama Anak Gawang. Mereka bersiap di luar lapangan dan bertugas mengambil bola yang keluar dari lapangan permainan pada pertandingan sepak bola dan memberikannya kepada pemain.

Di Piala Dunia 2022, Kael bertugas dalam empat pertandingan, yakni Denmark vs Tunisia, Polandia vs Arab Saudi, Prancis vs Tunisia, dan satu lagi laga di 16 Besar.

Sebagai Ball Boy Piala Dunia 2022, Kael mendapatkan seragam seperti jacket, jersey, celana training, tas, dan sepatu yang semuanya dipasok apparel resmi Piala Dunia 2022.

“Sebagai Ball Boy, saya sangat bahagia bisa melihat dari dekat pemain-pemain top dunia, seperti Robert Lewandowski,” tandasnya. Kael lahir di Jakarta, 3 Maret 2006. Ibunya, Kurnia Wardani, asal Solo sedangkan Riza Wibawa sang ayah, asal Medan. Dia pada saat ini duduk di kelas 12 atau 3 SMA di Qatar International School (QIS) Ayah Kael bekerja di Qatar Gas sejak 2011. Kala itu Kael dibawa hijrah ke Qatar saat dia masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, dia dan keluarga menetap di Doha, Qatar.