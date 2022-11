ARAB Saudi dinobatkan sebagai negara penyumbang suporter paling banyak di Piala Dunia 2022 Qatar akan dibahas dalam artikel ini. The Green Falcons – julukan Timnas Arab Saudi – telah menciptakan sensasi sejauh ini di Piala Dunia 2022.

Timnas Arab Saudi jadi pembicaraan seluruh dunia setelah mengalahkan kandidat juara Argentina dengan skor 2-1 pada pertandingan pertama mereka di babak grup. Namun kedahsyatan mereka nyatanya tak terbatas di atas lapangan.

Tak hanya tentang penampilan dari para pemain bintangnya, namun juga para pendukung Arab Saudi juga menciptakan sensasi. Terlepas dari tudingan Qatar membayar sekelompok penonton bayaran untuk meramaikan gelaran Piala Dunia 2022, kini justru diketahui ada beberapa negara dengan suporter terbanyak, dengan Arab Saudi berada di urutan teratas.

Dalam perhelatan akbar bola dunia itu, terdapat sepuluh negara dengan suporter terbanyak, antara lain Arab Saudi, ada India, Amerika Serikat (AS), Meksiko, Inggris, Argentina, Mesir, Iran, Maroko, dan Sudan.

Chief Operating Officer Qatar Tourism (QT), Berthold Trenkel mengatakan terkait kondisi ini kepada The Peninsula di sela-sela konferensi pers tentang “The World Cup and Beyond, dalam percakapan dengan Qatar Tourism” yang diadakan di Host Country Media Center di Msheireb Downtown Doha.

Diketahui bahwa sepuluh negara teratas tersebut menyumbang 55 persen kedatangan di Qatar. Arab Saudi berada di puncak dengan menyumbang 11 persen kedatangan, diikuti India mencapai 9 persen, AS mencapai 7 persen, Meksiko mencapai 6 persen, Inggris mencapai 6 persen, Argentina mencapai 4 persen, dan masing-masing 3 persen dari Mesir, Iran, Maroko, dan Sudan. Tak heran lantaran berada di urutan teratas, Negara Timur Tengah tersebut dinobatkan sebagai negara penyumbang suporter terbanyak di Piala Dunia 2022 Qatar. Dengan kalender pariwisata aktif milik Qatar dan Piala Dunia, kedatangan pengunjung ke negara tersebut berada pada lintasan yang meningkat. Diperkirakan ada lebih dari satu juta orang yang datang ke Qatar selama pesta sepak bola empat tahunan itu. Antusiasme yang tinggi, sebelum turnamen, suporter Arab Saudi sudah menempati urutan teratas. Dimana sepertiga dari pengunjung berasal dari negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).