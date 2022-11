KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bakal memberikan kepastian mengenai kelanjutan Liga 1 2022-2023 pada Senin (28/11/2022) sore. Soal kapan dilanjutkannya kasta tertinggi sepakbola Indonesia itu ditentukan pada Rakor (Rapat Koordinasi) yang dilangsungkan di Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, kompetisi sepakbola Indonesia masih dihentikan menyusul tragedi Kanjuruhan pada awal Oktober 2022 lalu. Beberapa klub pun sudah mulai banyak yang mengeluh mengenai kelanjutan kompetisi yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang.

Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) berencana melanjutkan Liga 1 musim ini pada 2 Desember 2022 mendatang. Menariknya, jadwal laga lanjutan Liga 1 musim ini juga sudah dirilis di laman resmi PT LIB.

Direktur Utama (Dirut) PT LIB, Ferry Paulus pun mengatakan bahwa lanjutan Liga 1 musim ini akan memakai sistem bubble, alias non home and away. Namun hal itu masih sebatas rencana.

Adapun kepastiannya akan ditentukan pada rakor Kemenpora yang akan dihelat di Wisma Kemenpora, Senin (28/11/2022) sore WIB. Berdasarkan keterangan Kemenpora, rapat itu akan dihelat dari pukul 15.30 hingga pukul 17.00 WIB.

Pada rapat itu, Kemenpora akan mengundang berbagai pihak dari mulai Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pihak kepolisian. Menpora Zainudin Amali mengatakan bahwa kelanjutan kompetisi harus dibarengi dengan kerja sama dari berbagai pihak. "Kita pasti akan melakukan rakor, saya akan undang kepolisian, kesehatan, satgas Covid, Kementerian PUPR, kementerian Dalam Negeri dan berbagai pihak yang terkait," kata Menpora Amali kepada awak media beberapa waktu lalu. Sekadar informasi tambahan, jadwal Liga 1 musim ini nampaknya akan dipadatkan. Sebab kompetisi musim ini ditargetkan rampung sebelum dihelatnya Piala Dunia U-20 2023.