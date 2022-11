MAN of the match Timnas Prancis vs Denmark di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Dia adalah bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe, yang mendapatkan predikat pemain terbaik atau man of the match.

Timnas Prancis baru saja menghadapi Denmark dalam matchday kedua Grup D Piala Dunia 2022. Laga itu digelar di Stadium 974 (Ras Abu Aboud), Doha, Qatar, Sabtu 26 November 2022 pukul 23.00 WIB.

Hasilnya, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1. Mbappe pun menampilkan kinerja luar biasa. Pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mencetak dua gol pada menit ke-61 dan 86.

Dalam laga itu, Mbappe memang bertekad memberikan kontribusi maksimal buat Prancis. Pasalnya, sejak babak pertama, dia dan rekan-rekannya terus menggempur pertahanan Denmark.

Namun, gol yang dinantikan baru tercipta pada babak kedua. Itu pun berkat kerja keras dan kesabaran para pemain Les Bleus.

Dalam laga itu, Mbappe tampil selama 90 menit. Dia memang tidak tergantikan di lini depan timnya. Kemenangan itu membawa Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sebab, tim tersebut kini menjadi pemuncak klasemen Grup D dengan enam poin. Capaian apik itu pun memutus kutukan juara bertahan yang selalu gagal lolos ke babak 16 besar. Sebagai catatan, Prancis memang berstatus juara Piala Dunia 2018. Laga selanjutnya, Prancis akan melawan Tunisia dalam pertandingan penutup penyisihan grup. Pertandingan itu akan berlangsung di Education City Stadium, Rabu (30/11/2022) malam WIB.