MAN of the match Timnas Qatar vs Senegal di Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Dia adalah Striker Timnas Senegal, Boulaye Dia, yang menjadi man of the match (MOTM) atau pemain terbaik.

Sebagaimana diketahui, laga Timnas Qatar vs Senegal baru saja rampung digelar di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Jumat (25/11/2022) 20.00 WIB. Laga itu berakhir dengan kemenangan Senegal dengan skor 3-1.

Salah satu gol Senegal dicetak oleh Boulaye Dia. Pemain Salernitana itu mencetak gol pembuka Timnas Senegal di menit ke-41.

Kemudian, dua gol lainnya dicetak oleh Famara Dhiedhiou (48’) dan Bamba Dieng (84’). Sementara itu, satu gol Qatar dicetak Mohammed Muntari (78’).

Selain itu, Boulaye Dia bermain penuh selama 90 menit. Selama jalannya pertandingan, pemain berusia 26 tahun ini tampil cukup impresif.

Sebab, Boulaye Dia tak hanya membantu membangun serangan bagi Timnas Senegal. Dia juga tampak kerap kali membantu pertahanan tim berjuluk The Lions of Teranga tersebut.

Maka tak heran, Boulaye Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut. Gol pembuka yang dicetak olehnya itu pun sangat berpengaruh pada penampilan Timnas Senegal.

The Lions of Teranga terlihat semakin percaya diri ketika unggul 1-0 lewat gol yang dilesatkan olehnya. Selain itu, kemenangan yang diraih Timnas Senegal atas Qatar juga sangat penting. Karena hasil kemenangan tersebut, Timnas Senegal menjaga asa untuk lolos ke 16 besar. Saat ini, tim besutan Aliou Cisse itu duduk di peringkat tiga dengan raihan tiga poin pada papan klasemen Grup A. Selanjutnya, Timnas Senegal akan berhadapan melawan Ekuador di matchday terakhir. Laga tersebut sangat krusial pastinya untuk memastikan langkah mereka. Sementara untuk Qatar, mereka harus tersingkir di babak penyisihan grup. Pasalnya, tim berjuluk Al-Annabi itu sudah menelan kekalahan sebanyak dua kali beruntun dan duduk di peringkat terakhir dengan koleksi 0 poin.