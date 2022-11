TIMNAS Inggris kedapatan lawan Amerika Serikat di laga kedua Grup B Piala Dunia 2022. Menjelang laga tersebut, pelatih The Three Lions -julukan Timnas Inggris, Gareth Southgate pun mempersiapkan mental anak asuhnya lantaran The Stars and Stripes -julukan Timnas Amerika Serikat- bukanlah lawan yang mudah.

Laga tersebut akan tersaji di Stadion Al Bayt, Sabtu (26/11/2022) pukul 02.00 WIB. Jika berhasil mendulang poin penuh, Harry Kane dan kolega pun akan memastikan satu tiket ke babak 16 besar.

Southgate pun meyakini bahwa Amerika Serikat adalah tim dengan stamina yang sangat kuat. Oleh karena itu, dirinya akan mematangkan mental pemainnya agar siap untuk menghadapi kesulitan yang mungkin dihadapi.

"Kami harus memastikan kami kembali ke tempat psikologis kami di awal karena Amerika Serikat akan menjadi tim dengan stamina yang kuat,” ungkap Gareth Southgate dilansir dari BBC, Kamis (24/11/2022).

Selain itu, Southgate juga menilai bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan menekan yang sangat baik dan juga rapi. Selain itu, dirinya juga mewaspadai beberapa pemain Amerika Serikat yang mampu menunjukan kemampuannya saat menghadapi Wales di laga pertama.

“Mereka dapat menekan dengan sangat baik, terorganisir, dan dilatih dengan baik,” imbuh Gareth Southgate. “Mereka memiliki beberapa pemain yang kami kenal dari Liga Inggris dan mereka menunjukkan di babak pertama melawan Wales sisi terbaik dari diri mereka sendiri,” pungkasnya. Saat ini, Inggris mampu menjadi pemuncak klasemen Grup B sementara usai menang 6-2 dari Iran. Oleh karena itu, kemenangan atas Amerika Serikat sudah bisa memastikan Inggris untuk lolos ke putaran berikutnya.