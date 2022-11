JELANG laga Timnas Portugal vs Ghana, Sulley Ali Muntari yakin The Black Stars mampu atasi tekanan hadapi Selecao das Quinas. The Black Stars – julukan Timnas Ghana – diyakini akan mampu melewati tekanan dengan baik.

Selecao das Quinas – julukan Timnas Portugal – akan menjadi lawan pertama Ghana di Piala Dunia 2022. Laga Itu akan dihelat di Stadion 974, Kamis (24/11/2022) pukul 23.00 WIB

Menjadi salah satu tim unggulan, Portugal diprediksi dapat memastikan kemenangan di laga tersebut. Namun, mantan pemain Timnas Ghana, Sulley Ali Muntari mengatakan Black Stars akan melakukannya dengan baik dalam pertandingan grup pembuka mereka.

Muntari berbagi beberapa kata dengan para pemain dan tim teknis Timnas Ghana secara tertutup sebelum mengobrol singkat dengan media. Mantan pemain Inter Milan itu mengatakan bahwa pasukan Ghana akan tetap tenang meski menghadapi laga sulit.

"Mereka tenang, semua orang tahu ini adalah pertandingan besar besok. Mereka telah memainkan banyak pertandingan besar dalam hidup mereka sehingga bukan hal baru bagi mereka untuk bermain di level ini," ungkap Muntari, dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola Ghana, Kamis (24/11/2022).

Cristiano Ronaldo akan kembali memperkuat Timnas Portugal dalam laga ini. Namun The Black Stars diyakini akan mampu melewati ujian dengan baik. Â "Tentu saja, ada sedikit tekanan dalam pertandingan ini, tetapi saya seratus persen yakin bahwa mereka pasti akan melakukannya dengan baik," pungkasnya. Sekadar informasi, Ghana merupakan Juara Afrika empat kali. Mereka membuat rekor penampilan Piala Dunia ke-4 di Qatar dan bertujuan untuk kembali melampaui tempat perempat final yang dicapai di Afrika Selatan 2010 silam.