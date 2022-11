TIMNAS Meksiko vs Polandia di Grup C Piala Dunia 2022 berakhir 0-0 pada Rabu (23/11/22) dini hari WIB). Di balik hasil imbang itu, penjaga gawang Meksiko, Guillermo Ochoa tampil apik dan berhasil menyabet titel man of the match.

Bermain di Stadium 974, Rabu (23/11/2022) dini hari WIB, Timnas Meksiko tampil menekan. Mereka mampu menguasai aliran bola, hingga mencapai 61 persen.

Namun, Timnas Polandia buka tanpa perlawanan. Permainan mereka tampak membaik pada paruh kedua, bahkan sesekali merepotkan gawang Guillermo Ochoa.

Bahkan, di menit ke-55, Polandia mendapat pelanggaran di kotak penalti. Itu didapat usai Robert Lewandowski dilanggar oleh pemain Meksiko.

Setelah pengecekan VAR, wasit pun menunjuk titik putih, menandakan penalti untuk Polandia. Robert Lewandowski pun langsung maju sebagai eksekutor.

Sayang, tendangannya mampu dibaca oleh Guillermo Ochoa. Alhasil, Polandia gagal mendulang gol untuk menang di laga perdananya.

Sementara, performa Guillermo Ochoa di Piala Dunia 2022 memang sudah dinanti. Maklum, ini merupakan Piala Dunia kelima yang pernah dijalani Guillermo Ochoa dan dia selalu tampil apik di setiap kesempatan. Bahkan, penjaga gawang 37 tahun tersebut sudah menyelamatkan empat tendangan penalti bagi Timnas Meksiko, termasuk sepakan Robert Lewandowski. Penampilannya yang apik pun menghindarkan Tri Color (julukan Meksiko) dari kekalahan atas Polandia. Kini, performanya akan kembali dinantikan pada pertandingan selanjutnya. Di mana Meksiko dijadwalkan untuk berjumpa Aregntina di matchday kedua Grup C Piala Dunia 2022, Minggu 27 November 2022 dini hari pukul 02.00 WIB.