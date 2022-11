KLASEMEN sementara Grup C Piala Dunia 2022 di matchday pertama sudah bisa diketahui di sini. Setelah dua laga yang berlangsung di Grup C, Timnas Arab Saudi berhasil memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 3 poin.

Kemudian, ada Polandia dan Meksiko, yang sama-sama mengoleksi satu poin. Sementara posisi keempat dihuni Argentina, yang gagal menorehkan poin maksimal di laga perdana.

Untuk diketahui kembali, ada dua pertandingan yang tersaji di Grup C sejak Selasa (22/11/2022) malam WIB. Laga Grup C sendiri dibuka oleh Argentina vs Arab Saudi.

Pertandingan ini berakhir dengan penuh kejutan. Di mana Arab Saudi berhasil menang 2-1 atas Argentina. Hebatnya, The Falcons Green (julukan Arab Saudi) menang setelag tertinggal satu gol lebih dulu.

Argentina mampu unggul lebih dulu lewat penalti Lionel Messi (10’). Namun, Arab Saudi comeback melalui gol Saleh Al-Shehri (48’) dan tembakan indah Salem Al-Dawsari (53’), untuk mengunci kemenangan.

Sementara di laga lain, Meksiko dan Polandia harus berbagi angka. Keduanya hanya bermain imbang 0-0 di pertandingan perdana Grup C Piala Dunia 2022.

Dengan dua hasil dari Grup C itu, Arab Saudi berhak menempati peringkat pertama di klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2022 dengan koleksi 3 poin. Sementara di posisi kedua ada Polandia, (1 poin) serta Meksiko (1 poin) dan Argetina dengan nol poin di posisi paling buncit. Selanjutnya, matchday kedua Grup C Piala Dunia 2022 bakal tersaji pada 26-27 November 2022. Di mana Polandia bakal menjajal kekuatan Arab Saudi pada Sabtu, 26 November malam pukul 20.00 WIB. Sedangkan Argentina dihadapkan dengan Meksiko, pada Minggu, 27 November dini hari pukul 02.00 WIB. Berikut klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2022: Klasemen Lengkap Piala Dunia 2022, klik di sini.