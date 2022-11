SEBANYAK 7 pesepak bola yang terbuang dan bikin nyesek mantan klubnya menarik untuk dibahas. Pemain sepak bola tentu memiliki jam terbang yang tinggi agar menjadi pemain yang hebat.

Untuk mencapai itu, para pesepak bola tentu membutuhkan proses yang cukup panjang. Karena prosesnya yang panjang, sejumlah klub yang tak sabar melihat mereka berkembang pun membuangnya dan mencari pemain pengganti yang sudah matang.

Meski demikian, pemain-pemain yang masih berproses mampu bangkit dan menjadi seorang bintang di klub lain. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 7 Pesepakbola yang Terbuang dan Bikin Nyesek Mantan Klubnya

7. Marcus Edwards

Marcus Edwards dibuang oleh Tottenham Hotspur lalu berlabuh ke Sporting. Rupanya, pada Liga Champions 2022-2023 ini Edwards kembali dihadapkan dengan Spurs. Pada laga tersebut, Edwards berhasil membobol gawang Spurs, meski hasil akhirnya imbang 1-1.

Walau demikian, di musim ini Edwards tampil apik dengan torehan lima gol dan lima assist bagi Sporting.

6. Romelu Lukaku

Chelsea bisa dibilang menyesal setelah melepas Romelu Lukaku ke Everton pada 2013. Pasalnya, di tahun 2016 Chelsea berhadapan kembali dengan Lukaku sebagai lawan di perempatfinal Piala FA.

Kala itu, Lukaku tampil apik dengan membobol gawang The Blues – julukan Chelsea – dan membawa Everton ke semifinal Piala FA.

5. Danny Welbeck





Saat mendapatkan promosi dari akademi Manchester United ke tim senior, Danny Welbeck rupanya kurang dalam menyuguhkan penampilan terbaiknya. Ia pun dijual ke Arsenal pada 2014 dengan mahar 16 juta pounds (Rp286,66 miliar).

Pada perempatfinal Piala FA 2014-2015, Arsenal bertemu MU dan Welbeck berhasil membantai mantan klubnya. Ia pun berhasil membawa Arsenal menjadi juara Piala FA musim itu.

4. Cesc Fabregas





Siapa tak mengenal Fabregas? Bintang sepak bola asal Spanyol ini pernah bergabung bersama akademi Barcelona. Namun, pada 2003 ia pindah ke Arsenal untuk merintis karier.

Bakatnya memang luar biasa, ia bahkan didapuk sebagai kapten Arsenal kala itu. Namun, karena tak kunjung menjadapatkan gelar di Liga Champions maupun Liga Inggris, Fabregas akhirnya memutuskan untuk kembali ke Barcelona.

3. Mohamed Salah





Pemain asal Mesir ini juga pernah menjadi korban salah prediksi dari Jose Mourinho. Saat masih berada di Chelsea, Salah hanya dimainkan di 13 laga lalu terbuang ke Liga Italia.

Saat tampil memukau di Liga Italia bersama AS Roma, Liverpool rupanya tertarik dengan kehebatan Salah. Akhirnya, Salah hijrah ke The Reds – julukan Liverpool – dan berhasil membuktikan kualitasnya. Menariknya lagi, Salah telah menjebol gawang The Blues sebanyak tujuh kali.

2. Harry Kane





Punggawa Tottenham Hotspur ini pernah dibuang oleh akademi Arsenal dengan alasan sedikit gemuk dan tidak terlalu atletis. Namun, siapa sangka sekarang Harry Kane berhasil menjadi pemain bintang di klub lain. Kane bahkan tampil menggila kala melawan Arsenal dengan mencetak banyak gol di Derby London Utara.

1. Kevin De Bruyne





Kevin De Bruyne merupakan salah satu pemain terbaik dunia. Namun, siapa sangka jika dulunya De Bruyne pernah dibuang oleh Mourinho saat masih di Chelsea.

The Blues menjual pemain asal Belgia ini ke Wolfsburg pada 2014 dengan harga 18 juta pounds (Rp322,5 miliar). Tak lama setelah itu, De Bruyne bergabung dengan Manchester City pada 2015 hingga kini. Kariernya pun melesat tajam, ia bahkan bersua kembali dengan Chelsea dalam 16 laga dan mencetak lima gol.