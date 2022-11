KICK Off Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Moldova U-20 mengalami perubahan. Awalnya, laga bakal digelar pada Selasa, (1/11/2022) pukul 20.00 WIB.

Namun, kabar terbaru laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Moldova U-20 tetap digelar di hari yang sama, namun kick off pertandingan dimajukan 30 menit. Alhasil, laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Moldova U-20 dimulai pukul 19.30 WIB.

Terlepas dari jadwal yang berubah, baik Timnas Indonesia U-20 dan Moldova sama-sama telah menyiapkan tim secara maksimal. Asisten pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto, mengatakan transisi menjadi perhatian tim kepelatihan.

Ia melihat, transisi permainan baik saat menyerang maupun bertahan belum cukup bagus. Karena itu, laga melawan Moldova dapat dijadikan momentum memperbaiki kekurangan.

“Kami sudah menganalisa video permainan di saat lawan Turki dan diharapkan pemain bisa lebih fokus dan mengatisipasi transisi lawan,” kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia melalui pesan singkat, Selasa (1/11/2022).

“Kalau persiapan khusus tidak ada dan semua pemain dalam kondisi siap,” lanjut mantan bek andalan Timnas Indonesia ini.

Sementara itu, pelatih Timnas Moldova U-20, Stefan Stoica, mengakui kehebatan Timnas Indonesia U-20. Ia mengatakan para pemain Timnas Indonesia U-20 memiliki kecepatan lari di atas rata-rata. “Kondisinya sangat bagus. Kita tahu lawan kami di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Indonesia, selalu meraih kemenangan,” kata Stefan Stocia dikutip laman resmi Federasi Sepak Bola Moldova (FMF). “Di Antalya (Turki), Timnas Indonesia sudah berlatih selama 2-3 minggu. Mereka merupakan negara besar dan memiliki pemain yang berlari cepat,” lanjut Stefan Stocia. Jadi, sanggup meraih kemenangan Timnas Indonesia U-20? Laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Moldova U-20 dapat disaksikan di ANTV mulai pukul 19.30 WIB. Berikut jadwal kick off Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Moldova U-20: Selasa, 1 November 2022 pukul 19.30 WIB.