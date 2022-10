KLUB asal Liga Inggris, Manchester City sukses menyabet penghargaan Club of The Year di ajang Ballon dOr 2022. Penghargaan tersebut diberikan usai The Citizens -julukan Manchester City- dinilai tampil konsisten sepanjang musim 2021-2022.

Ajang penghargaan tim untuk kategori Club of The Year di Ballon dOr 2022 ini diprakarsai media olahraga asal Prancis, France Football. Seremoni pengumuman penghargaan tersebut berlangsung di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, pada Selasa 18 Oktober 2022 dini hari WIB.

Setahun setelah Chelsea dinobatkan sebagai pemenang Liga Champions pada tahun 2021, Manchester City justru menerima gelar klub terbaik tahun ini. Hal itu tak lepas usai The Citizen tampil konsisten di musim lalu dengan menjuarai Liga Inggris 2021-2022.

"Dimahkotai juara Inggris untuk kedelapan kalinya dalam sejarahnya, Manchester City terpilih sebagai klub terbaik dalam upacara Ballon d'Or," bunyi pernyataan France Football, dikutip Selasa (18/10/2022).

Manchester City mengungguli Liverpool (6) dan Real Madrid (5). Meskipun, The Citizens tersingkir di semifinal Piala FA melawan The Reds -julukan Liverpool- dan Liga Champions setelah konfrontasi ganda yang gila melawan Real Madrid, namun mereka dinobatkan sebagai juara Inggris di hari terakhir Liga Inggris, unggul satu poin dari Liverpool.

Manchester City telah memenangi Liga Inggris sebanyak 8 kali, Piala FA 6 kali, Piala Liga Inggris 8 kali, dan Piala Winners Eropa 1 kali. Periode tersukses klub ini terjadi pada era akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an.

Pada saat itu, Manchester City di bawah asuhan manager Joe Mercer dengan asistennya Malcolm Allison dan beberapa pemain seperti Colin Bell, Mike Summerbee, dan Francis Lee. Namun, pada awal tahun 1980-an Manchester City mengalami masa penuh gejolak penurunan. Penurunan itu berpuncak pada degradasi ke tingkat ketiga sistem liga sepakbola Inggris pada tahun 1998 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Pada saat era Liga Inggris pertama kali dibentuk tahun 1992, Manchester City adalah salah satu pencetus liga premier Inggris untuk pertama kali. Namun, prestasi klub ini tidak kunjung membaik. Bahkan, Manchester City harus terdegradasi kembali ke tingkat kedua hingga 2 kali, sementara di ajang Piala FA sejak bergulirnya Liga Primer Inggris, prestasi terbaik Manchester City hanya sampai pada perempat-final.