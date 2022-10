ERIK Ten Hag yakin para pemain The Red Devils akan kerahkan usaha maksimal di laga Everton vs Manchester United. The Red Devils –julukan Manchester United– akan bertandang ke Goodison Park untuk laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023.

Pertandingan tersebut akan kick-off pada Senin 10 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB. Manchester United berusaha untuk meraih hasil yang lebih baik setelah ditaklukkan dengan skor 3-6 pada laga bertajuk Derby Manchester kontra Manchester City pekan lalu.

Ten Hag mengklaim bahwa dirinya akan memberikan kepercayaan kepada pemainnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik demi meraih kemenangan. Pelatih asal Belanda itu juga akan memotivasi pemain yang masih kurang optimal.

“Saya akan memberikan kepercayaan kepada pemain. Saya akan mendukung mereka ketika mereka dalam kondisi yang kurang baik,” ungkap Erik ten Hag dilansir dari situs resmi Man United, Sabtu (8/10/2022).

Namun Ten Hag mengingatkan kembali bahwa Man United selalu memiliki ambisi besar pada setiap pertandingan. Oleh karena itu, dirinya menuntut performa terbaik untuk ditunjukan ketika melawan Everton.

“Ketika mereka mengambil tanggung jawab di lapangan, saya akan mendukung mereka tetapi juga kami adalah Man United dan ambisi kami sangat tinggi sehingga Anda harus melakukannya,” sambungnya. Ten Hag pun berharap para pemainnya dapat menunjukan rasa tanggung jawab yang besar di setiap pertandingan. Dengan hal tersebut, Man United diharapkan bisa selalu menunjukan performa apik sehingga bisa menjadi salah satu tim terbaik. “Setiap pemain dalam skuad harus mengambil tanggung jawab itu secara individu dan mereka harus melakukannya dalam budaya tim. Itulah tuntutan dari kami, dari staf pelatih, hingga para pemain,” pungkasnya.