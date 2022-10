JADWAL Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 hari ini, Sabtu (1/10/2023) akan dibahas dalam artikel ini. Hari ini, Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 sudah menggelar matchday perdana, yang mana tersaji dari laga-laga Grup A-D.

Grup A-D menggelar pertandingan lebih dulu karena mempunyai kontestan yang lebih banyak ketimbang Grup E-J. Grup A-D berisikan lima tim, sedangkan Grup E-J hanya empat tim saja.

(Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023)

Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti? Skuad Bima Sakti tergabung di Grup B bersama Timnas Malaysia U-17, Palestina, Guam dan Uni Emirat Arab.

Meski berada di Grup B, Timnas Indonesia U-17 baru melangsungkan pertandingan pertama kontra Guam pada Senin, 3 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. Berhubung ada lima tim di Grup B, di setiap matchday-nya pasti ada satu tim yang menganggur.

Untuk matchday pertama ini, Timnas Indonesia U-17 yang menganggur alias tidak menggelar pertandingan. Sementara itu, laga perdana Grup B yang berlangsung di Stadion Pakansari mempertemukan Palestina vs Malaysia pada pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, laga lain Grup B mempertemukan Uni Emirat vs Guam pada pukul 20.00 WIB. Selain laga-laga di atas, juga tersaji big match di grup lain.

Sebut saja laga Bahrain vs Lebanon (Grup C) dan Irak vs Qatar (Grup C). Sekarang, menarik menanti jalannya Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Dari kualifikasi ini akan diambil 16 tim yang berhak tampil di Piala Asia U-17 2023. Nantinya, sebanyak 16 tim itu terdiri dari 10 juara grup dan enam runner-up terbaik.

Berikut jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 hari ini:

Sabtu, 1 Oktober 2022

Pukul 16.00 WIB

Palestina vs Malaysia

Pukul 20.00 WIB

Qatar vs Irak

Uni Emirat Arab vs Guam

Pukul 20.30 WIB

Turkmenistan vs Filipina

Pukul 22.15 WIB

Kuwait vs Maladewa

Pukul 23.45 WIB

Bahrain vs Lebanon