MALANG – Penyebab Evan Dimas dan Adilson Maringa absen di laga Arema FC vs Persib Bandung dalam pekan ke-9 Liga 1 2022-2023 terungkap. Pelatih Arema FC, Javier Roca, menyebut kedua pemainnya itu harus absen usai dirinya berkonsultasi dengan tim medis.

Ya, pada daftar pemain Arema FC melawan Persib Bandung, tak ada nama Evan Dimas dan Adilson Maringa. Keduanya absen sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap performa tim secara keseluruhan dalam laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (11/9/2022) sore WIB itu.

Apalagi, Arema FC juga tampil pincang karena sebelumnya sejumlah pemain pilarnya absen. Arema FC sudah kehilangan tiga pemain yang absen karena cedera, yakni kapten tim Johan Alfarizi, penyerang asing mereka Abel Camara, dan bek tengah Bagas Adi Nugroho.

Tak ayal, ketidakhadiran Evan Dimas dan Adilson Maringa tentu menambah panjang deretan pemain Arema FC yang absen di laga melawan Persib. Javier Roca pun mengakui kondisi sulit timnya saat menghadapi Persib.

Soal absennya Evan Dimas dan Adilson Maringa, Javier Roca mengatakan hal ini terjadi setelah dirinya berkonsultasi dengan tim medis. Khusus untuk Adilson Maringa, dia mengalami cedera karena hampir bermain di seluruh pertandingan Arema FC dalam 40 hari terakhir. Hal ini membuatnya kurang istirahat sehingga menderita cedera aducctor.

"Iya memang warisan yang saya dapat di sini memang berat. Maringa sakit, aducctornya kena, karena over pertandingan, over training, over jalan, sejak pertandingan-pertandingan lalu," ucap Roca sesuai pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Minggu (11/9/2022) malam.

Sementara itu, kondisi Evan Dimas Darmono masih belum pulih pascasakit tipes. Hal ini memaksanya untuk mencoret namanya dari daftar susunan pemain yang dimainkan melawan Persib Bandung. "Evan Dimas setelah dua hari saya datang langsung kena tipes. Ya, itu alasan mereka tidak bisa tampil," ungkap pelatih berusia 45 tahun ini. Arema FC pun akhirnya harus menelan kekalahan tipis atas Persib Bandung dengan skor 1-2. Singo Edan -julukan Arema FC- sempat unggul satu gol di babak pertama melalui tendangan keras Dedik Setiawan pada menit ke-45. Namun, di babak kedua, Persib Bandung berhasil membalikkan keadaan. Persib mencetak dua gol balasan lewat aksi Beckham Putra pada menit ke-49 dan David Da Silva pada menit ke-88.