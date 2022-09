MANCHESTER – Manchester United menang 3-1 Arsenal pada pekan keenam Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan itu menjadi panggung debut bagi pemain anyar Manchester United, Antony.

Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, senang dengan performa Antony. Menurut Ten Hag, pemain asal Brasil itu menyempurnakan permainan Manchester United.

Sebagaimana diketahui, Manchester United melawan Arsenal di Old Trafford, Minggu 4 September 2022, malam WIB. Tiga gol untuk Manchester United dicetak oleh Antony (35’) dan Marcus Rashford (66’ dan 75’). Sementara itu, The Gunners hanya mampu membalas via sepakan terukur Bukayo Saka (60’).

Usai pertandingan, Ten Hag menyebut Antony melengkapi permainan The Red Devils. Ten Hag percaya, pemain berusia 22 tahun itu akan terus berkembang.

"Kita bisa membuat kecepatan dan kreativitas bersama, dia (Antony) akan menjadi ancaman di Liga Inggris. Kami kehilangan pemain di sayap kanan, (Jadon) Sancho dan (Marcus) Rashford bisa bermain di sana, tetapi mereka lebih suka di kiri, jadi sekarang kami memiliki mata rantai yang hilang yang bisa bermain dengan baik di kanan,” ujar Ten Hag, dikutip dari BBC Internasional, Senin (5/9/2022).

β€œDia (Antony) melakukannya dengan baik, tetapi saya pikir dia bisa melakukan lebih baik. Dia memiliki gol yang bagus, tetapi semua gol adalah gol tim,” sambungnya.

β€œIni adalah proses, Anda harus mengangkat standar setiap hari. Itu adalah permintaan saya dan para pemain di tim kami memiliki permintaan itu. Kami memiliki banyak pemain di tim yang telah memenangkan trofi dan mereka harus membawa standar itu. Dapatkan yang terbaik keluar dari mereka setiap hari,” ungkapnya. Kemenangan ini membuat Manchester United merangsek ke posisi lima besar klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Crystal Palace di Selhurst Park, London, Minggu 11 September 2022.