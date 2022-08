MIKEL Arteta minta The Gunners waspada jelang laga Arsenal vs Aston Villa. Pelatih asal Spanyol itu tak mau The Gunners –julukan Arsenal– meremehkan tim besutan Steven Gerrard ketika bersua di Emirates Stadium, Kamis 1 September 2022 pukul 01.30 WIB.

Arsenal memiliki tren bagus jelang melakoni laga pekan kelima Liga Inggris 2022-2023. Mereka menjamu The Villans –julukan Aston Villa– dengan modal kemenangan beruntun pada empat laga sebelumnya.

Sebelum laga ini, Mikel Arteta telah mencermati dan menganalisis permainan Aston Villa. Hal itu dilakukan pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut lantaran tak ingin meremehkan tim lawan.

“Saya menonton tim Liga Inggris dan seberapa fisik mereka (pemain Aston Villa),” Ujar Arteta, dilansir dari laman resmi Arsenal, Rabu (31/8/2022).

Selain itu, Arteta berharap pada laga tersebut, anak asuhnya bermain kompak sebagai tim, bukan sebagai individu. Sebab, pelatih berusia 40 tahun itu menyadari bahwa tim besutan Steven Gerrard itu merupakan tim yang kuat.

BACA JUGA:Arsenal Lirik Bintang Villarreal Usai Wilfried Zaha Susah Digaet

“Setiap pertandingan di sini adalah pertempuran untuk semua orang, dan kami tidak mengharapkan sesuatu yang berbeda. Aston Villa adalah tim top, mereka memiliki skuat besar, pemain berkualitas tinggi, dan manajer yang baik, dan kami memperkirakan pertandingan yang sulit lagi di sini pada hari Rabu (Kamis dini hari),” cetus Arteta.

Adapun, Arteta juga bakalan mengevaluasi permainan anak asuhnya saat mengalahkan Fulham 2-1 pekan lalu. Hal itu juga sebagai antisipasi dan persiapan timnya untuk melawan Aston Villa yang dianggap akan merepotkan. “Kami akan menonton pertandingan ini (saat melawan Fulham) dan mulai menganalisisnya. Jelas, sejak kami bermain satu sama lain, mereka tidak banyak berubah,” kata Arteta. “Kami akan bermain menuju pertandingan dan mempersiapkan sebaik mungkin, tetapi mereka adalah tim yang sangat mengandalkan fisik dengan banyak kehadiran, yang sangat pandai menggunakan kotak dan itu akan sulit,” tandasnya.