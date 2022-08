BANDUNG – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra alias Teco, membeberkan kunci sukses meraih kemenangan atas Persib Bandung di pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Menurutnya, hasil manis ini didapat karena taktinya berjalan maksimal.

Ya, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sukses mengalahkan Persib Bandung dengan skor 3-2. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Selasa (23/8/2022).

Teco mengatakan Bali United tidak menerapkan strategi menyerang dalam laga itu. Mereka lebih berupaya menunggu dan memanfaatkan kelengahan tim berjuluk Maung Bandung.

"Persib sudah dua laga terakhir tampil all out. Kami tahu dia pasti all out kembali untuk menang dari kami. Kami punya strategi lebih aman dengan bertahan," kata Teco dalam konferensi pers pascalaga, Selasa (23/8/2022).

Pelatih asal Brasil itu mengatakan para pemainnya bisa menerapkan instruksinya dengan baik dalam laga itu. Pasalnya, para pemain Bali United bisa menahan berbagai gempuran Ciro Alves dan kolega.

"Kami kompak dari awal pertandingan. Kami juga punya strategi serangan balik. Persib babak kedua memainkan banyak pemain bertipikal menyerang, kami tetap bertahan dan mengandalkan serangan balik," katanya. Teco mengatakan timnya memang sangat terkuras energinya dalam laga itu. Pasalnya, hampir sepanjang babak kedua tidak henti-henti digempur Persib. "Kami harus kerja ekstrakeras. Situasi seperti ini kami pikir kedua tim sama-sama mau menang," ujarnya. Kemenangan itu membuat Bali United bertengger di posisi kelima dengan 12 poin pada klasemen Liga 1. Sementara itu, Persib berada di peringkat ke-12 dengan tujuh poin.