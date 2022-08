SLEMAN – Kabar buruk menyelimuti Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 yang baru saja merebut tiket ke semifinal Piala AFF U-16 2022 usai mengalahkan Vietnam U-16 dengan skor 2-1. Berdasarkanya pernyataan dari sang pelatih, Bima Sakti, pahlawan Timnas Indonesia U-16, Arkhan Kaka Putra terancam tak bisa tampil di semifinal karena mengalami masalah pada bagian betis.

Kabar buruk itu disampaikan oleh Bima Sakti usai kemenangan melawan Vietnam U-16 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-16 2022. Pada pertandingan yang dilangsungkan di Maguwoharjo, Yogyakrata pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam WIB itu, Timnas Indonesia berhasil comeback secara dramatis.

Pasukan Garuda Asua menjalani laga ketat pada babak pertama. Bahkan, mereka tertinggal lebih dulu pada menit 41 lewat gol penalti yang dicetak Nguyen Cong Phuong. Akan tetapi, Tim Merah-Putih langsung menggebrak pertahanan The Golden Star –julukan Vietnam- pada awal babak kedua.

Timnas Indonesia U-16 mampu membalikkan keadaan dalam waktu tiga menit saja lewat dua gol yang masing-masing ditorehkan Arkhan Kaka Putra dan Muhammad Nabil Asyura pada menit 51 dan 54. Usai pertandingan Bima Sakti membeberkan kondisi terkini skuadnya.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan ada dua pemain yang harus diperiksa terlebih dahulu agar bisa bermain di semifinal. Dua pemain itu adalah Arkhan Kaka Putra, dan Sultan Akbar yang sama-sama mengalami cedera usai bertanding lawan Vietnam U-16.

“Ada beberapa pemain kayak (Arkhan) Kaka tadi betisnya kena. Kemudian ada Sultan Akbar, yang tubrukan tulang rusuknya. Besok kita lihat kondisinya, kalau boleh bisa dimainkan hari Rabu (Semifinal),” kata Bima Sakti dalam konferensi pers usai pertandingan, Minggu (7/8/2022).

Bima Sakti melanjutkan, istirahat tiga hari sebelum semifinal menjadi keuntungan tersendiri. Tentu saja, diharapkan beberapa pemain yang tengah cedera bisa pulih sebelum pertandingan di semifinal Piala AFF U-16 2022.

“Yang pasti keuntungan banget buat kami, ada recovery tiga hari. Hari rabu baru kita main lagi, jadi kita manfaatkan,” tutur Bima Sakti.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-16 berhasil mengamankan satu tiket ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Mereka keluar sebagai juara grup dengan koleksi sembilan poin usai menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Di sisi lain, Vietnam U-16 masih belum memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. The Golden Star -julukan Vietnam U-16- harus menunggu hasil dari laga dari dua grup lainnya lebih dulu untuk lolos via runner up terbaik.

Lalu untuk lawan Timnas Indonesia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2022 sampai saat ini belum diketahui. Sebab skuad Garuda Asia masih menunggu siapa yang menjadi juara Grup C di antara Malaysia, Myanmar, atau Kamboja.