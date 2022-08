KLASEMEN sementara runner-up terbaik Fase Grup Piala AFF U-16 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Sekadar diketahui, Piala AFF U-16 2022 terbagi ke dalam tiga grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat tim.

Nantinya, hanya juara Grup A, B dan C yang lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Lantas, siapa saja pengisi satu slot lagi di semifinal Piala AFF U-16 2022? Satu slot lagi bakal ditempati runner-up terbaik, entah itu dari A, B dan C.

(Timnas Indonesia U-16 menang 2-1 atas Timnas Vietnam U-16)

Untuk sementara runner-up terbaik ditempati Timnas Vietnam U-16 yang mengoleksi enam angka dari tiga pertandingan Grup A. Timnas Vietnam U-16 berstatus sebagai runner-up Grup A di bawah Timnas Indonesia U-16 yang sudah memastikan lolos ke semifinal lewat jalur juara grup.

Saat ini Vietnam menempati posisi teratas klasemen mini runner-up terbaik Fase Grup Piala AFF U-16 2022 dengan enam angka. Menyusul di tempat kedua runner-up sementara Grup B, Thailand, dengan empat angka dan Myanmar selaku runner-up sementara Grup C, juga dengan empat angka.

Berhubung Thailand bentrok dengan Timor Leste di matchday pamungkas Grup B pada Minggu, 7 Agustus 2022, status runner-up terbaik takkan disandang wakil Grup B. Saat ini, Timor Leste dan Thailand menempati posisi satu dan dua Grup B dengan empat angka, disusul Laos di tempat ketiga dengan dua poin.

Tim yang memenangkan pertandingan laga Timor Leste vs Thailand akan lolos sebagai juara Grup B dan melaju ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Sementara itu, tim yang kalah harus rela turun ke posisi tiga dan posisi dua kemungkinan akan ditempati Laos.

Karena itu, tim yang mungkin merebut status runner-up terbaik dari Vietnam adalah wakil Grup C yang diisi Malaysia atau Myanmar. Setelah melewati dua laga di Grup C, Malaysia dan Myanmar menempati posisi satu dan dua Grup C dengan empat angka.

Sementara itu, Kamboja duduk di posisi tiga dengan tiga angka. Malaysia dan Myanmar akan lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022 sebagai juara Grup C dan runner-up terbaik asalkan sama-sama menang di laga pamungkas.

(Myanmar dan Malaysia bisa gagalkan Vietnam ke semifinal)

Di laga pamungkas fase grup, Malaysia bersua Australia, sedangkan Myanmar bentrok Kamboja. Jika mereka sama-sama menang, Malaysia dan Myanmar menutup fase grup dengan koleksi tujuh angka, sekaligus menggagalkan Vietnam ke semifinal Piala AFF U-16 2022.

Berikut klasemen sementara runner-up terbaik fase grup Piala AFF U-16 2022

1. Vietnam (Main 3, Poin 6, Selisih Gol +8)

2. Thailand (Main 2, Poin 4, Selisih Gol +5)

3. Myanmar (Main 2, Poin 4, Selisih Gol +1)