MENANG 2-1, Timnas Indonesia U-16 bikin Timnas Vietnam U-16 hampir pasti tersingkir dari Piala AFF U-16 2022. Sabtu (6/8/2022) malam WIB, Timnas Indonesia U-16 menghadapi Vietnam di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-16 2022 yang dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022, Timnas Indonesia U-16 hanya butuh hasil imbang atas Vietnam. Sebab, setelah melewati dua laga awal, poin Timnas Indonesia U-16 dan Vietnam memang sama-sama enam. Namun, selisih gol Timnas Indonesia U-16 masih lebih baik ketimbang Vietnam yakni +11 berbanding +9.

Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia U-16, Bima Sakti, menargetkan kemenangan. Benar saja, pada akhirnya Timnas Indonesia U-16 menang 2-1 atas Vietnam.

Di laga ini, Timnas Vietnam U-16 membuka keunggulan atas Timnas Indonesia U-16 pada menit 42 lewat eksekusi penalti Nguyen Cong Phoung. Penalti didapat setelah fullback kanan Timnas Indonesia U-16, Rizdjar Nurviat, dinilai wasit menjatuhkan winger kiri Vietnam, Nguyen Luong Tuan.

Kemudian, Timnas Indonesia U-16 mencetak gol penyama kedudukan pada menit 51 lewat sundulan Arkhan Kaka Putra. Memanfaatkan umpan silang Narendra Tegar, sundulan Arkhan Kaka tak bisa ditahan kiper Vietnam, Pham Dinh Hai.

Selanjutnnya Timnas Indonesia U-16 berbalik unggul 2-1 atas Timnas Vietnam U-16 pada menit 55. Memanfaatkan umpan terobosan, tembakan Nabil Asyura meluncur mulus ke gawang Vietnam.

Atas hasil ini, Timnas Indonesia U-16 finis sebagai juara Grup A Piala AFF U-16 2022 dengan koleksi poin sempurna yakni sembilan. Sementara itu, Vietnam finis sebagai runner-up grup dengan enam poin.

Untuk Vietnam, mereka harus menunggu hasil dari Grup C untuk memastikan mereka lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022 atau tidak. Sekadar diketahui, selain juara Grup A, B dan C, hanya satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022.

Saat ini, tinggal Vietnam dan tiga kontestan dari Grup C, yakni Malaysia, Myanmar dan Kamboja yang masih berpeluang finis sebagai runner-up terbaik. Setelah melewati dua laga di Grup C, Malaysia dan Myanmar menempati posisi satu dan dua Grup C dengan empat angka.

Sementara itu, Kamboja duduk di posisi tiga dengan tiga angka. Malaysia dan Myanmar akan lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022 sebagai juara Grup C dan runner-up terbaik asalkan sama-sama menang di laga pamungkas.

Di laga pamungkas fase grup, Malaysia bersua Australia, sedangkan Myanmar bentrok Kamboja. Jika mereka sama-sama menang, Malaysia dan Myanmar menutup fase grup dengan koleksi tujuh angka, sekaligus menggagalkan Vietnam ke semifinal Piala AFF U-16 2022.