JADWAL Piala AFF U-16 2022 hari ini, Sabtu (6/8/2022) akan diulas dalam artikel ini. Dua tim bersaing ketat di Grup A Piala AFF U-16 2022 demi menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022.

Kedua tim yang dimaksud adalah Timnas Indonesia U-16 dan Timnas Vietnam U-16. Di atas kertas keduanya masih bisa lolos ke semfinal dengan status juara grup maupun runner up terbaik.

Sekadar diketahui, tim yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022, hanya juara dari tiga grup plus satu runner up terbaik. Baik Timnas Indonesia U-16 maupun Vietnam, masih memenuhi kedua syarat tersebut.

Timnas Indonesia U-16 kini berada di puncak klasemen Grup A Piala AFF U-16 2022 dengan enam poin dari dua laga. Begitu pun dengan Vietnam, yang ada di peringkat kedua dengan raihan poin sama.

Akan tetapi, Vietnam kalah selisih gol dari Timnas Indonesia U-16. Skuad Garuda Asia sudah mencetak 11 gol tanpa kebobolan. Sedangkan, Vietnam mencetak 10 gol dengan satu kebobolan. Itu artinya Timnas Indonesia U-16 surplus 11 gol, sementara Vietnam hanya surplus 9 gol saja secara hitung-hitungan selisih gol.

Namun, Vietnam saat ini masih menduduki peringkat pertama di mini klasemen, penentu runner up terbaik. The Golden Star muda (julukan Timnas Vietnam U-16) unggul dari Thailand dari Thailand (runner up Grup B) dan Myanmar (Grup C), yang baru koleksi empat poin dari dua pertandingan.

Kondisi itu sebenarnya sangat mengungtungkan Timnas Indonesia U-16. Sebab, tim asuhan Bima Sakti itu hanya perlu minimal seri, untuk memastikan satu tempat semifinal dengan status juara grup.

Jika pertandingan berakhir seri, praktis Timnas Indonesia U-16 dan Vietnam bisa lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Akan tetapi, Timnas Indonesia U-16 tak ingin mengincar hasil minimal. Mereka diprediksi bakal main ngotot demi menyapu bersih tiga kemenangan. Hal itu diungkapkan langsung Bima Sakti jelang laga ini berlangsung. “Kami mau 'fight' dan menang," ujar Bima Sakti dikutip ANTARA. “Kami tak mau berharap pada tim lain. Kami ingin menentukan nasib kami sendiri," lanjutnya. Dengan kondisi itu, pertandingan terakhir di Grup A Piala AFF U-16 2022 ini wajib disaksikan. Laga ini bakal berlangsung, Sabtu (6/8/2022) pukul 20.00 WIB, disiarkan langsung di Indosiar. Berikut jadwal Piala AFF U-16 2022 hari ini: Pukul 20.00 WIB – Singapura vs Filipina (Stadion Sultan Agung Bantul) Pukul 20.00 WIB – Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam (Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta)