HASIL lengkap Grup A Piala AFF U-19 2022 di matchday pertama akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-19 sendiri diketahui gagal meraih kemenangan di laga perdana.

Ya, seluruh tim di Grup A sudah melakoni laga perdana Piala AFF U-19 2022 pada Sabtu 2 Juli 2022. Total, ada 3 laga yang tersaji, yakni mempertemukan Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam, Myanmar vs Brunei, dan Thailand vs Filipina.

Laga di Grup A dibuka dengan pertemuan Timnas Myanmar U-19 melawan Timnas Brunei Darussalam U-19. Bermain di Stadion Madya GBK, Jakarta, Myanmar tampil menggila sehingga menang dengan skor telak 7-0!

Pesta gol Myanmar dimulai pada menit ke-26 lewat aksi Moe Swe yang memanfaatkan blunder pemain Brunei. Selang dua menit, Myanmar menggandakan keunggulannya lewat aksi Zaw Win Thein. Lalu, La Min Htwe (37’) gentian membobol gawang Brunei sehingga Myanmar unggul 3-0.

Di babak kedua, ada 4 gol tambahan yang dicetak para pemain Myanmar. Gol tercipta lewat aksi Chit Aye (68’), Htet (73’), Ar Kar Kyaw (77’), dan Zaw Thita (84’).

Tak hanya Myanmar, Timnas Thailand U-19 juga sukses meraih kemenangan di matchday perdana Grup A. Menghadapi Timnas Filipina U-19 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Thailand menang tipis dengan skor 1-0. Ialah Winai Aimoat yang menjadi pahlawan kemenangan Timnas Thailand U-19 atas Filipina. Dia berhasil membobol gawang Filipina pada menit ke-11. Filipina sendiri mencoba segala cara untuk mengejar ketertinggalan, namun tak berbuah manis. Duel sengit tak hanya terjasi di laga Thailand vs Filipina pada kemarin. Pertemuan Timnas Indonesia U-19 vs Vietnam juga menampilkan persaingan sengit. Hal ini terbukti dari hasil laga yang berakhir imbang 0-0. Ya, Timnas Indonesia U-19 harus puas berbagi poin dengan Vietnam karena tak ada satu pun gol yang bisa diciptakan kala melawan Vietnam di Stadion Patriot Candrabhaga. Sebenarnya, ada banyak peluang emas yang dimiliki Marselino Ferdinan dkk. Namun, seluruh kans itu belum bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol. Salah satunya didapat Marselino Ferdinan yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola masih membentur mistar gawang. Berikut Hasil Lengkap Grup A Piala AFF U-19 2022 di Matchday Pertama: Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Brunei Darussalam U-19: 7-0 Timnas Thailand U-19 vs Timnas Filipina U-19: 1-0 Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Vietnam U-19: 0-0