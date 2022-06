DAFTAR 8 tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022 sudah diketahui. Hasilnya dari delapan tim yang lolos, hanya dua yang berasal dari Asia Tenggara yakni Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Australia U-23.

Awalnya, Asia Tenggara dalam hal ini AFF diwakili empat tim di Piala Asia U-23 2022. Mereka ialah Timnas Australia U-23, Timnas Vietnam U-23, Timnas Thailand U-23 dan Timnas Malaysia U-23.

(Timnas Vietnam U-23 tahan Korea Selatan 1-1 di fase grup)

Apes bagi Asia Tenggara, mengingat tiga di antaranya berada dalam grup yang sama. Vietnam, Thailand dan Malaysia tergabung di Grup C bersama tim kuat Korea Selatan.

Sementara itu, Australia berada di Grup B bareng Irak, Yordania dan Kuwait. Hasilnya di Grup B, Australia lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022 setelah keluar sebagai juara Grup B.

Australia mengoleksi tujuh angka, disusul Irak di posisi dua dengan lima poin. Bagaimana dengan Grup C? Korea Selatan finis sebagai pemuncak grup dengan koleksi tujuh angka.

Menyusul di tangga kedua Vietnam dengan lima angka. Kemudian, Thailand di posisi tiga dengan empat angka dan Malaysia gagal meraih poin sama sekali.

Alhasil, Korea Selatan dan Vietnam menjadi wakil Grup C yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022. Bagaimana dengan Grup A dan D?

Di Grup A, tuan rumah Uzbekistan keluar sebagai juara Grup A dengan tujuh angka. Menyusul Uzbekistan di posisi dua ada Turkmenistan dengan empat angka.

(Uzbekistan dan Turkmenistan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022)

Sementara di Grup D, Arab Saudi dan Jepang menjadi wakil yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022 setelah sama-sama mengoleksi tujuh angka. Nantinya di perempatfinal, Australia akan bertemu Turkmenistan, Uzbekistan vs Irak, Korea Selatan vs Jepang dan Arab Saudi vs Vietnam.

Berikut daftar 8 tim yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022:

1. Uzbekistan

2. Turkmenistan

3. Australia

4. Irak

5. Korea Selatan

6. Vietnam

7. Arab Saudi

8. Jepang