MEDIA Vietnam, Bongda24h, membuat analisis sebelum laga Timnas Indonesia vs Kuwait yang berlangsung semalam. Mereka menyebut Kuwait lebih dijagokan memenangkan pertandingan, mengingat mental skuad Timnas Indonesia belum cukup kuat untuk bersaing di Asia.

β€œSecara umum, masih banyak keraguan tentang kekuatan Indonesia dan kelas Indonesia saat memasuki area bermain kontinental yang besar. Selain Kuwait memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, dikhawatirkan Indonesia kesulitan meraih tiga poin di laga pembuka. Apalagi jika mereka kemasukan satu gol, itu sudah relatif berpengaruh,” tulis Bongda24h.

(Timnas Indonesia U-23 kalah 0-3 dari Vietnam di laga pembuka SEA Games 2021)

Dasar penilaian itu muncul ketika melihat kiprah Timnas Indonesia U-23 kontra Vietnam di laga pembuka Grup A SEA Games 2021. Setelah dibobol Nguyen Tien Linh pada menit 54, Vietnam mencetak dua gol tambahan via Do Hung Dong (74’) dan Le Van Do (87’).

Alhasil, Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-3 dari Vietnam. Namun, penilaian Bongda24h salah besar.

Mental Marc Klok dan kawan-kawan tetap prima meski tertinggal lebih dulu dari Kuwait. Timnas Indonesia kebobolan lebih dulu via sundulan Youssef Nasser pada menit 40.

Namun, skuad Garuda tak parah arang. Di menit 44, Timnas Indonesia menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Marc Klok. Tendangan 12 pas didapat setelah Rachmat Irianto dijatuhkan kiper Kuwait, Hussain Kankone.

Kemudian di awal babak kedua atau tepatnya di menit 47, Rachmat Irianto mencetak gol kedua Timnas Indonesia. Memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Witan Sulaeman, tembakan Rachmat Irianto meluncur mulus ke gawang Kuwait. Timnas Indonesia berbalik unggul 2-1 dan skor tersebut bertahan hingga akhir. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjajal Yordania pada Minggu,12 Juni 2022 pukul 02.15 WIB. Sama seperti Timnas Indonesia, Yordania menang di laga pertama setelah menumbangkan Nepal 2-0. Jika menang atas Yordania, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 semakin besar. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kiprah Timnas Indonesia. Jadi, sanggup bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, Shin Tae-yong?