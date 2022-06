BUDAPEST – Tim Nasional (Timnas) Inggris harus puas menutup babak pertama dengan skor sama kuat 0-0 saat melawan Hungaria di laga pertama League A Grup C UEFA Nations League 2022-2023, Minggu (5/6/2022). Bermain di Puskas Arena Park, Budapest, The Three Lions tampak kesulitan membobol gawang tim tuan rumah di 45 menit pertama pertandingan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim menyajikan persaingan yang sengit sejak pertandingan dimulai. Inggris mencoba memberikan tekanan sejak menit pertama, namun Hungaria juga mampu melakukan serangan balik yang cukup berbahaya.

Pada menit ke-12, Hungaria mampu menebar ancaman yang berbahaya dari luar kotak penalti Inggris. Namun Jordan Pickford berhasil melakukan penyelamatan gemilang meski wasit menilai Dominik Szoboszlai terjebak offside.

Berbagai cara dilakukan oleh Inggris untuk bisa menembus pertahanan Hungaria yang cukup solid. Namun tim asuhan Gareth Southgate tersebut masih belum mampu menemukan formula yang tepat untuk bisa membuat keunggulan.

Di 15 menit menjelang turun minum, Inggris dan Hungaria sedikit memperlambat tempo permainan sembari mencari peluang untuk melancarkan serangan. Kedua tim kini lebih berhati-hati untuk menjaga bola.

Inggris beberapa kali mencoba untuk melakukan serangan kepada Hungaria. Namun hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang dapat diciptakan oleh kedua tim, sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Berikut Susunan Pemain: Hungaria (3-4-3): Peter Gulacsi; Adam Lang, Willi Orban, Attila Szalai; Loic Nego, Andras Schafer, Adam Nagy, Zsolt Nagy; Roland Sallai, Adam Szalai, Dominik Szoboszalai. Pelatih: Marco Rossi Inggris (3-4-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, Conor Coady, Harry Maguire; Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Declan Rice, James Justin; Jarrod Bowen, Harry Kane, Mason Mount. Pelatih: Gareth Southgate.