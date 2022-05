PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Bangladesh di FIFA Matchday Juni 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Laga Timnas Indonesia vs Bangladesh bakal digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu, 1 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.

Seperti biasa, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bakal menurunkan formasi 4-2-3-1. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Shin Tae-yong bakal memainkan Stefano Lilipaly sebagai starter?

(Stefano Lilipaly berpotensi jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Bangladesh)

Jika Stefano Lilipaly tampil impresif di sepanjang sesi latihan, peluang Stefano Lilipaly mentas sebagai starter agak besar. Dulu, Shin Tae-yong dikenal enggan menjadikan pemain yang baru hadir sebagai starter.

Ambil contoh Elkan Baggott dan Egy Maulana Vikri yang datang belakangan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Di awal-awal memperkuat Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri dan Elkan Baggott tak langsung dijadikan starter, alias lebih dulu memulai laga dari bangku cadangan.

Beda halnya dengan Saddil Ramdani di SEA Games 2021. Meski baru pertama kali berlatih di bawah arahan Shin Tae-yong, Saddil Ramdani mendapat kepercayaan tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia U-23 tumbang 0-3 dari Vietnam di laga perdana Grup A SEA Games 2021, Jumat 6 Mei 2022 malam WIB.

Karena itu, peluang Stefano Lilipaly mentas sebagai starter cukup besar, berkaca kepada Saddil Ramdani. Nantinya dalam pola 4-2-3-1, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata.

Kemudian, empat bek sejajar ditempati Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Elkan Baggott dan Pratama Arhan. Selanjutnya untuk gelandang double pivot ditempati Evan Dimas dan Marc Klok. (Pencinta Timnas Indonesia rindu aksi Evan Dimas) Loncat ke posisi winger kanan ada Saddil Ramdani dan Irfan Jaya di sisi sebelahnya. Kemudian, Stefano Lilipaly beroperasi sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal yang diisi Muhammad Rafli. Skuad Timnas Indonesia U-23 saat turun di Kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8-14 Juni 2022 bisa lebih kuat lagi. Hal itu asalkan proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shayne Pattynama telah rampung. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Bangladesh di Kualifikasi Piala Asia 2023: (4-2-3-1): Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Elkan Baggott, Pratama Arhan; Marc Klok, Evan Dimas; Saddil Ramdani, Irfan Jaya, Stefano Lilipaly; Muhammad Rafli.