PERSIB Bandung resmi datangkan Fitrul Dwi Rustapa dari Persipura Jayapura. Kabar tersebut dikabarkan langsung oleh pihak Maung Bandung (julukan Persib Bandung) melalui halaman resmi klub.

Maung Bandung tampak bergelora memperdalam skuadnya untuk hadapi Liga 1 musim depan. Terbaru, Fitrul Dwi Rustapa diboyong oleh Persib Bandung. Ia jadi pemain kelima yang berlabuh di Tanah Pasundan usai gelaran Liga 1 2021-2022.

Sebelumnya, ada empat pemain yang telah diboyong Persib Bandung. Mereka adalah Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ciro Alves dan David Rumakiek.

Fitrul Dwi Rustapa akan mengisi lubang yang ditinggalkan Muhammad Natshir. Sebagaimana diketahui, kiper 29 tahum itu tidak memperpanjang kontraknya di Persib Bandung.

"Setelah petualangan jauh ke timur Indonesia, akhirnya dia kembali ke Bumi Parahyangan, it's official now, Wilujeng Sumping Fitrul Dwi Rustapa," tulis pernyataan di resmi klub, Senin (18/4/2022).

Dengan kehadiran Fitrul Dwi Rustapa, praktis Persib Bandung kini kebanjiran kiper berkualitas. Kiper asal Garut itu nantinya akan bersaing dengan Teja Paku Alam dan I Made Wirawan, untuk merebutkan pos utama penjaga gawang.

Fitrul Dwi Rustapa sendiri dikontrak dengan durasi satu tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Hal itu disampaikan Direktur Persib, Teddy Tjahjono. “Kontraknya 1+1. Tentunya ini semua atas rekomendasi tim pelatih untuk menambah kekuatan di posisi kiper,” kata Teddy Tjahjono dilansir laman resmi klub, Senin (18/4/2022). Untuk diketahui, pada musim lalu Fitrul Dwi Rustapa tampil konsisten bersama Persipura Jayapura. Penjaga gawang 26 tahun itu tampil sebanyak 26 kali bersama Persipura Jayapura di Liga 1 2021-2022.