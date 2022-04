HASIL drawing semifinal Liga Champions 2021-2022 belum diketahui, mengingat laga perempatfinal Liga Champions 2021-2022 belum rampung. Hanya saja berdasarkan bagan drawing perempatfinal dan hasil di leg I perempatfinal Liga Champions 2021-2022, siapa bertemu siapa di semifinal sudah bisa diprediksi.

Dalam bagan drawing yang ada, Real Madrid bakal bertemu pemenang laga Manchester City vs Atletico Madrid. Sementara itu, Villarreal akan berjumpa pemenang laga Liverpool vs Benfica.

(Villarreal lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022)

Sekadar diketahui, Real Madrid dan Villarreal menjadi dua tim pertama yang lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022. Los Blancos –julukan Real Madrid– lolos setelah menang agregat 5-4 atas juara bertahan Chelsea.

Kemudian The Yellow Submarines –julukan Villarreal– tak kalah ganasnya. Skuad asuhan Unai Emery itu menang agregat 2-1 atas favorit juara Bayern Munich.

Sementara itu, dua slot lagi masih diperebutkan empat tim. Menilik hasil di leg I, Manchester City dan Liverpool dijagokan banyak pihak lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022.

Liverpool menang 3-1 atas Benfica di leg I perempatfinal Liga Champions 2021-2022 dalam laga yang digelar di Estadio da Luz. Karena itu, satu kaki Liverpool sudah tiba di semifinal, mengingat laga leg II digelar di Stadion Anfield pada Kamis 14 April 2022 dini hari WIB.

Sementara itu, Manchester City memang hanya menang 1-0 di leg I, plus melakoni laga tandang kontra Atletico Madrid dini hari nanti. Namun, permainan pragmatis ala Atletico Madrid dipercaya membuat Manchester City semakin menjadi.

(Manchester City diprediksi lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022)

Jika prediksi di atas benar adanya, otomatis laga semifinal Liga Champions 2021-2022 mempertemukan Manchester City vs Real Madrid dan Liverpool vs Villarreal. Hal itu berarti, duel ini mempertemukan duo klub Inggris vs Spanyol.

Potensi terciptanya All English Finals (Manchester City vs Liverpool) atau All Spanish Finals (Real Madrid vs Villarreal) mungkin terjadi. Peluang tergelarnya laga duel klub Spanyol vs Inggris di partai puncak Liga Champions juga sangat besar.

Terakhir kali duel klub Spanyol vs Inggris di final Liga Champions tercipta pada 2017-2018. Saat itu, Real Madrid asuhan Zinedine Zidane menang 3-1 atas Liverpool.

Berikut prediksi hasil drawing semifinal Liga Champions 2021-2022:

Manchester City vs Real Madrid

Liverpool vs Villarreal