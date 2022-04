LINK live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Brunei Darussalam dapat disaksikan di RCTI+. Timnas Futsal Indonesia akan memulai perjalanan pertama mereka di Piala AFF Futsal 2022 dengan menghadapi Brunei pada Minggu (3/4/2022) pukul 15.00 WIB.

Pada ajang Piala AFF Futsal 2022 yang digelar di Bangkok, Thailand tersebut, Timnas Futsal Indonesia tergabung di Grup A. Selain Brunie dan Timnas Futsal Indonesia, di Grup A ada Malaysia, Kamboja, dan tim tuan rumah Thailand.

Tentunya skuad Garuda mengincar peringkat pertama untuk lolos ke babak berikutnya. Untuk itu, kemenangan atas Brunei menjadi wajib diraih pada laga perdana di Piala AFF Futsal 2022 nanti.

Apalagi mengingat Brunei adalah lawan yang bisa dikatakan paling mudah di antara Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Sehingga peluang Timnas Futsal Indonesia untuk menang atas Brunei pun terbilang besar.

Pada kompetisi Piala AFF Futsal 2022, Timnas Futsal Indonesia juga datang dengan didampingi pelatih baru. Adalah Mohammad Hashemzadeh, pelatih yang didatangkan Federasi Futsal Indonesia (FFI) dari Iran.

Pada turnamen pertamanya itu, Mohammad Hashemzadeh jelas mengincar hasil terbaik agar bisa memperlihatkan kesan yang baik. Sebelum Timnas Futsal Indonesia berangkat ke Thailand pun, Mohammad Hashemzadeh sudah berjanji akan menargetkan hasil terbaik di ajang tersebut.

Berdasarkan pemaparan Mohammad Hashemzadeh, target utamanya adalah mengantarkan Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal 2022. Hal itu dapat dicapai jika Timnas Futsal Indonesia sanggup mengakhiri kompetisi Piala AFF Futsal 2022 dengan berada di tiga besar.

“Saya berharap kami bisa pergi dan lolos ke Kuwait (Piala Asia Futsal 2022). Saya pikir kami harus bekerja keras dengan staf dan pemain,” kata Hashemzadeh dalam acara pelepasan Timnas Futsal Indonesia di iNews Tower, Jakarta, Minggu (3/4/2022).

“Ini adalah kerja keras, para pemain bekerja keras sebelumnya. Sekarang kami harus melakukan dan mengkonsentrasikan permainan dan do hard do hard do hard,” tambahnya.

Tentunya menarik melihat bagaimana permainan Timnas Futsal Indonesia racikan Mohammad Hashemzadeh tersebut.