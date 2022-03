10 kata-kata motivasi dari Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Siapa yang tidak kenal dengan dua pesepakbola terbaik di dunia ini. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi terkenal dengan rivalitasnya di dalam lapangan.

Keduanya berlomba-lomba dalam beberapa tahun terakhir untuk meraih beragam gelar juara, baik di level klub ataupun individu. Ronaldo dan Messi pun telah berulang kali merasakan gagal dan terjatuh hingga akhirnya sukses menjadi pemain terbaik.

Keduanya sudah mencatatkan rekor fantastis dalam dunia sepakbola. Cristiano Ronaldo menjadi pesepakbola pertama yang berhasil menyarangkan lebih dari 800 gol ke gawang lawan dalam karier profesionalnya.

Sedangkan Lionel Messi, dia baru-baru ini kembali meraih penghargaan Ballon dOr. Ini jadi trofi Ballon dOr ketujuh yang diraih Messi. Alhasil, dia memastikan diri menjadi pesepakbola tersukses dalam perebutan trofi Ballon dOr.

Dengan sederet prestasi itu, banyak yang mengidolakan kedua sosok besar ini. Bahkan, setiap kata yang terucap, dapat ditiru dan dijadikan motivasi oleh banyak orang, sekalipun bukan pemain sepakbola.

Lantas, apa saja kata-kata motivasi dari pemain Manchester United dan Paris Saint-Germain (PSG) itu? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut.

Kutipan Motivasi dan Inspirasi dari Cristiano Ronaldo

"I see myself as the best footballer in the world. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of."

"We don't want to tell our dreams. We want to show them."

"Don't let small obstacles be in the way of being victorious. Remember you are stronger than the challenges you face."

"Dreams are not what you see in your sleep, dreams are things which do not let you sleep."

"Your love makes me strong. Your hate makes me unstoppable."

Kutipan Motivasi dan Inspirasi dari Lionel Messi

โ€œI have no intention of comparing myself with Maradona โ€“ I want to make my own history for something I have achieved.โ€

โ€œThe objective is to win with all the team, personal records are secondary.โ€

โ€œThe best decisions arenโ€™t made with your mind, but with your instinct."

โ€œYou have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it.โ€

โ€œMy ambition is always to get better and better.โ€