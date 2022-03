ANGGOTA Exco PSSI, Hasani Abdulgani, menyebut alasan Shin Tae-yong ingin memboyong Emil Audero untuk membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sangat ingin Timnas Indonesia diperkuat kiper sekelas Emil Audero yang membela Sampdoria.

"Saya sempat bertanya ke Shin Tae-yong, 'kalau Emil mau, Anda mau enggak?' Terus dia jawab 'apa Anda serius bisa tarik Emil?' Lalu saya tanya lagi 'kalau Emil Anda mau gak?' Kalau dia mau ditaruh dia di list nomor satu," kata Hasani Abdulgani mengutip dari Youtube R66 Media, Rabu (2/3/2022).

"Kan dia pemain top, kontraknya aja kalo dirupiahkan berapa ratus miliar. Nanti kenalan saya di sana akan appointment dinner dengan manajernya Emil, dan Emil sendiri," tambah Hasani Abdulgani.

Pertemuan itu sangat krusial karena akan membahas mau atau tidaknya Emil Audero membela Timnas Indonesia. Agen yang dipercaya PSSI bakal bertemu dengan Emil Audero pada Kamis, 3 Maret 2022 dini hari WIB.

Hasani Abdulgani membeberkan kemungkinan Emil Audero membela Timnas Indonesia terbuka lebar. Sebab, Emil Audero tidak masuk ke dalam rencana pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini.

"Ya jadi nanti 'yes or no', kalau dia bilang yes, untuk pertama kalinya ada pemain top di Liga Italia di Timnas Indonesia," tegas Hasani.

"Tahu enggak kenapa agen saya godain Emil Audero? Karena Roberto Mancini sudah telefon dia, dia bilang 'gua gak pake si Emil'" lanjut pria yang pernah bertugas sebagai jurnalis tersebut.

Jika Emil Audero akhirnya bersedia membela Timnas Indonesia, tentu sangat mengejutkan. Sebab, ayah Emil Audero yakni Edy Mulyadi pernah mengatakan sang anak takkan pernah membela Timnas Indonesia.

Ucapan itu disampaikan sang ayah medio November 2021. Satu hal yang pasti, pertahanan Timnas Indonesia bakal sangat rapat jika Emil Audero tiba. Sebab, tiga pemain keturunan lain yang dalam proses naturalisasi juga beroperasi sebagai pemain belakang yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Shayne Pattynama.