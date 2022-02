HASIL Liga Champions 2021-2022 semalam menunjukkan raihan berbeda untuk Chelsea dan Juventus. Jika Chelsea bisa leluasa meraih kemenangan, Juventus harus menelan pil pahit karena gagal menang atas Villarreal.

Ya, ajang Liga Champions 2021-2022 kembali berlanjut semalam. Pada leg I babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 yang digelar semalam, Rabu (23/2/2022) dini hari WIB, ada dua laga yang digelar, yakni Chelsea vs LOSC Lille vs Villarreal vs Juventus.

Laga Chelsea vs LOSC sendiri digelar di Stadion Stamford Bridge. Bermain di hadapan publik sendiri, armada Thomas Tuchel mampu menampilkan kinerja yang apik.

Bagaimana tidak, Chelsea bahkan bisa membuka keunggulan lebih cepat lewat aksi Kai Havertz. Pada menit 8, Kai Havertz menjebol gawang tim tamunya.

Gol berawal dari umpan Hakim Ziyech dari sudut kanan pertahanan Lille. Umpannya begitu matang hingga Kai Havertz dengan leluasa menanduk bola tersebut yang berbuah menjadi gol.

Chelsea meggandakan skor di babak kedua. NGolo Kante yang menjadi motor serangan balik yang berbuah gol oleh Christian Pulisic pada menit ke-63. Skor pun bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini akan sedikit memudahkan pekerjaan Chelsea di markas Lille pada laga leg II.

Jika Chelsea sukses meraih kemenangan, pil pahit harus ditelan Juventus. Melawan Villarreal di Stadion de la Ceramica, Rabu (23/2/2022), Juventus gagal menang karena ditahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Hasil ini tentu saja menyakitkan bagi Juventus karena mereka sebelumnya unggul lebih dahulu pada laga tersebut. Bianconeri -julukan Juventus- unggul lebih dulu via aksi Dusan Vlahovic pada menit pertama. Hanya saja, Dani Parejo mencetak gol penyama kedudukan Villarreal pada menit 66. Setelah itu, tak ada lagi gol yang bisa tercipta. Dengan hasil ini, Juventus harus bekerja lebih keras di laga leg II yang akan digelar di markasnya pada Kamis 17 Maret 2022 dini hari WIB. Berikut hasil lengkap Liga Champions semalam: Chelsea 2-0 LOSC Lille Villarreal 1-1 Juvenus