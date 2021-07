SEBANYAK lima pemain dengan gaji tertinggi per Juli 2021 diungkap media asal Inggris, The Sun. Menurut The Sun, Lionel Messi masih berstatus pesepakbola dengan gaji tertinggi.

Padahal, dalam kontrak baru yang segera ditandatanganinya di Barcelona, gaji Lionel Messi dipotong 50 persen! Lantas, siapa saja pesepakbola dengan gaji tertinggi?

Berikut 5 pemain dengan gaji tertinggi per Juli 2021:

5. Antoine Griezmann (575.000 pounds/Rp11,5 Miliar)





Griezmann menerima 575.000 pounds atau sekira Rp11,5 miliar per pekan. Hanya saja, penyerang asal Prancis ini belum menunjukkan kemampuan utamanya bersama Barcelona.

Dari 99 pertandingan bersama Barcelona, Griezmann hanya mengoleksi 35 gol. Karena itu, kabarnya Griezmann akan dilego ke Atletico Madrid, untuk ditukar dengan Saul Niguez.

4. Luis Suarez (575.000 pounds/Rp11,5 Miliar)





Berbeda dengan Griezmann, Luis Suarez langsung menggila di musim pertamanya membela Atletico Madrid pada 2020-2021. Dari 32 penampilan di Liga Spanyol 2020-2021 bareng Atletico Madrid, Luis Suarez mengemas 21 gol.

Berkat bantuan Suarez, Atletico Madrid memenangkan trofi Liga Spanyol 2020-2021, gelar yang sebelumnya terakhir kali mereka sabet pada 2013-2014.

3. Neymar Jr (606.000 pounds/Rp12,1 Miliar)

Neymar Jr saat ini masih berstatus pemain termahal di dunia. Ketika memboyong Neymar dari Barcelona pada musim panas 2017, PSG mengeluarkan 222 juta euro! Hal itu pun berkolerasi kepada gaji yang diterima Neymar Jr. Pemain yang baru saja gagal membawa Brasil juara Copa America 2021 ini digaji PSG 606.000 pounds atau setara Rp12,1 miliar per minggu. 2. Cristiano Ronaldo (900.000 pounds/Rp18 Miliar)

Cristiano Ronaldo memilki gaji 900.000 pounds atau setara Rp18 miliar per minggu. Gaji besar ini yang membuat Juventus kewalahan. Sempat ada kabar mengatakan, Juventus bakal menjual Cristiano Ronaldo demi menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Namun, demi menepis semua spekulasi, wakil presiden Juventus Pavel Nedved angkat bicara. Ia mengatakan, Cristiano Ronaldo masih mau bertahan dan takkan dijual Juventus. 1. Lionel Messi (1,2 Juta Pounds/Rp24,1 Miliar)

Lionel Messi masih berstatus pesepakbola dengan gaji tertinggi di dunia. Padahal,gaji La Pulga sudah dipotong 50 persen oleh Barcelona efek pandemi Covid-19. Dikontrak baru nanti, Lionel Messi menerima 1,2 juta pounds atau sekira Rp24,1 miliar per minggu. Sebelumnya, Lionel Messi mendapatkan 2,4 juta pounds atau setara Rp48,2 miliar. Sekarang yang jadi pertanyaan, adakah pesepakbola lain yang bakal menerima gaji lebih besar ketimbang nama-nama di atas? Sosok Kylian Mbappe dan Erling Haaland berpotensi mendapatkan status itu suatu hari nanti.