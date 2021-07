SEJUMLAH rekor tercipta setelah Inggris mengalahkan Denmark 2-1 di semifinal Piala Eropa 2020 yang dilangsungkan di Stadion Wembley, Kamis (8/7/2021) dini hari WIB. Salah satunya adalah penantian panjang Inggris yang untuk pertama kalinya tampil di final Piala Eropa.

Sebelum tahun ini, prestasi terbaik Inggris hanya menembus semifinal. Karena itu, kesempatan tampil di final, dipercaya takkan disia-siakan Harry Kane dan kawan-kawan. Lantas, secara keseluruhan, rekor apa saja yang tercipta?

Berikut 5 rekor yang tercipta di laga Inggris vs Denmark pada semifinal Piala Eropa 2020:

5. Tajamnya Harry Kane





Harry Kane menyamai catatan penyerang legenda asal Inggris, Gary Lineker, yang sudah mengoleksi 10 gol di Piala Eropa dan Piala Dunia (jika dikalkulasikan). Untuk Harry Kane, sebanyak 10 gol itu dengan perincian enam gol di Piala Dunia, dan empat gol di Piala Eropa.

Berhubung Harry Kane akan tampil di final Piala Eropa 2020 yang berlangsung pada Senin, 12 Juli 2021 dini hari WIB, ada kesempatan baginya untuk melewati catatan Gary Lineker.

4. Lepas Kutukan





Sebelum laga Inggris vs Denmark berlanjut ke babak tambahan, skuad The Three Lions -jukukan Inggris– dihadapkan catatan buruk. Catatan buruk yang dimaksud adalah, Inggris kalah enam kali dalam tujuh laga terakhir, yang mana laga harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Namun, Inggris sanggup melepas kutukan di atas. Harry Kane menjadi penentu kemenangan Inggris lewat gol yang dibuat pada menit 104.

3. Pemain Termuda

Bukayo Saka menjadi pemain termuda Inggris (19 tahun 305 hari) yang tampil di semifinal turnamen mayor. Bukayo Saka tampil sebagai starter saat Inggris bertemu Denmark dini hari tadi. 2. Bobolnya Gawang Inggris

Tendangan bebas Mikkel Damsgaard pada menit 30, sekaligus menghentikan kuatnya pertahanan Timnas Inggris. Sebelum tampil di semifinal Piala Eropa 2020, gawang Inggris tidak kemasukan selama 691 menit. Untung bagi Damsgaard, setelah menjadi pemain pertama yang mengemas gol via tendangan bebas di Piala Eropa 2020, ia mendapat perpanjangan kontrak dari sang klub, Sampdoria. 1. Penantian 55 Tahun

Ini merupakan final pertama Inggris sejak Piala Dunia 1966. Hal itu berarti Inggris menanti 55 tahun untuk Kembali tampil di partai puncak turnamen mayor (Piala Dunia dan Piala Eropa). Sebelumnya, pencapaian terbaik Inggris di Piala Eropa hanya lolos ke semifinal Piala Eropa 1968 dan 1996. Karena itu, mumpung sudah mencapai laga puncak, pantang bagi Inggris untuk melepas peluang mereka menjadi kampiun Piala Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Laga final Piala Eropa 2020 mempertemukan Italia vs Inggris pada Senin, 12 Juli 2021 pukul 02.00 WIB. Siapa yang bakal keluar sebagai juara Piala Eropa 2020?