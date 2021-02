BALLON dOr merupakan salah satu trofi individu yang jadi impian bagi para pesepakbola. Lebih dari satu dekade terakhir, penghargaan tersebut hanya didominasi dua nama yakni Lionel Messi dengan jumlah enam trofi yang dimiliki dan Cristiano Ronaldo dengan koleksi lima trofi.

La Pulga meraih trofi Ballon dOr pertamanya pada 22 tahun sementara Cristiano Ronaldo pada 23 tahun. Usia yang terbilang cukup muda untuk mendapat gelar individu bergengsi.

Namun, kali ini Okezone akan membahas mengenai para pemain yang meraih trofi Ballon dOr dengan usia tertua. Dilansir dari laman Sportskeeda, Jumat (26/2/2021), berikut lima pemenang trofi Ballon dOr dengan usia tertua.

5. Fabio Cannavaro (33 tahun, 2 bulan 14 hari)

Cannavaro meraih trofi Ballon dOr pada 2006 lalu. Penampilan apiknya bersama Timnas Italia di ajang Piala Dunia membuat Cannavaro dinilai jadi paling layak untuk meraih gelar tersebut.

Sayangnya, keberhasilan di bersama timnas Italia tidak mengikutinya di level klub. Bersama Parma, Inter Milan, Juventus, dan Real Madrid, dia hanya mampu berjaya di level domestik tanpa merasakan sekalipun trofi Liga Champions.

4. Luka Modric (33 tahun, 2 bulan 24 hari)

Rekor peraih Ballon dOr tertua lainnya juga pernah diraih Luka Modric. Gelandang asal Kroasia itu meraih trofi tersebut pada 2018 lalu.

Hebatnya, Modric berhasil mematahkan dominiasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo setelah keduanya saling bergantian meraih Ballon dOr dalam 10 tahun terakhir.

3. Alfredo Di Stefano (33 tahun, 5 bulan 11 hari)

Predikat penyerang terhebat yang disandang Alfredo Di Stefano memang tidak pernah terbantahkan. Ia sempat jadi salah satu andalan lini serang Real Madrid pada masanya.

Alfredo Di Stefano meraih trofi Ballon dOr sebanyak dua kali yaitu edisi tahun 1957 dan 1959. Sekadar diketahui, pemain yang berposisi sebagai striker ini sangat ganas di lini depan Real Madrid. Total, ia mencetak 216 gol dari 282 penampilan untuk Los Blancos.

2. Les Yashin (34 tahun, 1 bulan 25 hari)

Terpilih sebagai kiper terbaik Abad ke-20, Yashin dijuluki The Black Spider karena kemampuan refleknya yang luar biasa. Veteran di tiga Piala Dunia, Yashin menjadi satu-satunya kiper yang pernah memenangkan gelar Ballon d'Or pada 1963.

Ia menghabiskan seluruh 22 tahun kariernya bersama Dynamo Moscow. Ia tetap di klub tersebut dua dekade kemudian sebelum wafat tahun 1990.

1. Stanley Matthews (41 tahun, 10 bulan 17 hari)

Matthews adalah peraih gelar Ballon d'Or edisi pertama, mengalahkan dua finalis lainnya, Alfredo Di Stéfano dan Raymond Kopa. Dua gelar FWA Footballer of the Year pada 1948 dan 1963, sementara itu, menunjukkan Matthews masih sama baiknya di pertengahan dan akhir kariernya yang sangat panjang.

Di luar prestasi dan penghargaan, Matthews adalah contoh disiplin. Ia sering dirujuk sebagai the first gentleman of football karena belum pernah sekali pun dalam kariernya yang sangat panjang, Matthews menerima kartu kuning atau kartu merah.