SASSUOLO – Sebuah catatan menarik terjadi pada laga antara Tim Nasional (Timnas) Italia vs Polandia di ajang UEFA Nations League 2020-2021, Senin (16/11/2020) dini hari WIB. Untuk gol kedua yang dicetak Domenico Berardi pada menit 83, Gli Azzurri merancangnya dengan hati-hati.

Proses gol tersebut diawali dari operan Alessandro Florenzi ke arah Domenico Berardi yang berada di sayap kanan. Bola kemudian digiring mendekati kotak penalti, tetapi tidak ada cukup ruang untuk melakukan penetrasi atau melepaskan tembakan.

Celah yang tertutup memaksa Domenico Berardi mengoper bola ke sisi kiri yang ditempati Lorenzo Insigne. Bola lantas dioper hingga akhirnya kapten klub Napoli itu melepaskan umpan matang setelah melihat pergerakan Domenico Berardi di kotak penalti.

Baca juga: Hajar Polandia, Italia Terbiasa Menang ketika Dihimpit Masalah

Total, tercipta 30 operan hingga pemain asal klub Sassuolo itu menembak bola ke gawang Polandia. Menurut catatan Opta, itu merupakan jumlah operan terbanyak untuk sebuah proses penciptaan gol di ajang UEFA Nations League.

30 - Domenico Berardi's goal came after 30 passes, the longest sequence before a goal scored in a Nations League match. Tiqui-taca.#ItalyPoland pic.twitter.com/6EA8Pz9TTk— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2020