PARIS – Paul Pogba kembali menjadi sorotan publik saat Prancis kalah 0-2 dari Finlandia dalam pertandingan persahabatan. Pogba bahkan hanya tampil selama 57 menit karena tidak terlalu berkontribusi untuk permainan Prancis.

Prancis adalah unggulan dalam pertandingan yang berlangsung di Stade de France, Paris, Kamis 12 November 2020, dini hari WIB itu. Sebab, Prancis di atas kertas unggul segalanya atas Finlandia.

Paul Pogba's defensive effort is a problem for him and the team he plays for, just look at how he refuses to close his opponent from shooting.



pic.twitter.com/MpWBCg3m27— Dave (@DaROYALemperor) November 11, 2020