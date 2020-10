SAINT-DENIS – Penyerang Tim Nasional (Timnas) Prancis, Kylian Mbappe, benar-benar bahagia dini hari tadi meski Prancis hanya bermain 0-0 kontra Portugal di ajang UEFA Nations League. Meski hasilnya kurang memuaskan, namun Kylian Mbappe berhasil menunaikan mimpinya sejak kecil, yakni satu lapangan bareng sang idola, Cristiano Ronaldo.

Bukan rahasia lagi bahwa Kylian Mbappe mengagumi sosok Cristiano Ronaldo. Beberapa tahun yang lalu sempat beredar foto masa kecil Kylian Mbappe tengah berada di kamarnya.

(Banyak poster Cristiano Ronaldo di kamar Mbappe kecil)

Di dalam kamar tersebut dipenuhi poster bergambar Cristiano Ronaldo yang masih membela Real Madrid! Foto tersebut diperkirakan diambil pada 2012, atau ketika Mbappe berusia 13 atau 14 tahun.

Salah satu alasan Kylian Mbappe menjadi fans Real Madrid karena sosok Cristiano Ronaldo. Tidak disangka beberapa tahun setelahnya, Kylian Mbappe berkesempatan satu lapangan dengan Cristiano Ronaldo.

Momen pertama Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe satu lapangan tercipta saat PSG bertemu Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions 2017-2018. Saat itu Kylian Mbappe otomatis semakin mengagung-agungkan Cristiano Ronaldo.

Sebab, dalam laga yang dimenangkan Madrid dengan agregat 5-3 tersebut, tiga gol Los Blancos –julukan Madrid– di antaranya dilesakkan Cristiano Ronaldo!

Setelah tak berjumpa sekian lama, Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe kembali berduel dini hari tadi. Kelar pertandingan, Kylian Mbappe mengunggah foto dirinya dengan Cristiano Ronaldo di akun Instagram-nya @K.Mbappe.

Dalam foto tersebut terlihat Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe saling menebar senyum. Mbappe pun menulis caption: “Idola, gambar mahkota dan kambing (goat = greatest of all the time)”.

Sekarang yang jadi pertanyaan, mungkinkah Mbappe dan Cristiano Ronaldo membela klub yang sama sebelum si senior memutuskan gantung sepatu? Peluangnya sangat kecil.

Sebab, pada bursa transfer musim panas 2021 Mbappe dilaporkan akan pindah ke salah satu dari Real Madrid dan Liverpool. Kecil peluang Cristiano Ronaldo meninggalkan Juventus untuk gabung salah satu dari Madrid dan Liverpool.