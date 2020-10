LIVERPOOL – Eks penggawa Liverpool, Dejan Lovren, memberikan pembelaan atas hasil buruk yang baru saja diraih mantan timnya di ajang Liga Inggris 2020-2021. The Reds -julukan Liverpool- dipermalukan 2-7 saat bertamu ke markas Aston Villa, akhir pekan kemarin.

Hasil negatif ini membuat Liverpool tertahan di peringkat kelima dengan koleksi sembilan poin. Mohamed Salah dan kolega meraih tiga kemenangan dan satu kekalahan dari empat laga yang sudah dimainkan.

Never blame one or two players for a defeat. There is 11 players on the pitch who work as a TEAM, sometimes there are good and bad days, tomorrow is a new day. Move on! 💪🏻— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020