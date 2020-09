Greenwood dan Foden dalam percakapan itu diketahui merencanakan untuk membawa masuk beberapa perempuan ke hotel secara diam-diam. Video itu semakin memperburuk pandangan orang-orang terhadap mereka.

Foden yang sudah berkeluarga dan memiliki buah hati berumur dua tahun tentu sangat malu dengan skandal ini. Sementara itu, Greenwood yang namanya baru melejit pada musim lalu juga telah merusak citra baiknya sendiri dengan kejadian ini.

You cannot watch this video and tell me Foden and Greenwood weren't set up pic.twitter.com/oN6iPWqluz