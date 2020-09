AMSTERDAM – Tim Nasional (Timnas) Belanda untuk sementara waktu harus puas mengakhiri babak pertama dengan tertinggal 0-1 dari Italia di pertandingan kedua Grup A1 UEFA Nations League 2020-2021. Belanda tertinggal gara-gara gol telat Nicolo Barella di pertandingan yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, pada Selasa (8/9/2020) dini hari WIB.

Bermain di kandang sendiri, Belanda sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup baik. Namuin, tak berapa lama Italia nyatanya mampu mengambil jalannya pertandingan.

⏱️ HALF-TIME



📋 A dominant first half from the Azzurri, and a deserved lead through #Barella! 🔥#Zaniolo is forced is forced to leave the pitch with a knee injury.



🇳🇱 #NEDITA 🇮🇹 0️⃣-1️⃣#VivoAzzurro #Azzurri #NationsLeague pic.twitter.com/EtpqpItMU6 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) September 7, 2020