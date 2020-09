MADRID – Kapten Real Madrid, Sergio Ramos menjadi pahlawan Tim Nasional (Timnas) Spanyol saat bertanding melawan Ukraina di Stadion Alfredo Di Stefano pada Senin (7/9/2020) dini hari WIB. Sebab berkat dua golnya ke gawang Ukraina, Spanyol pada akhirnya mampu keluar sebagai pemenang dari laga tersebut.

Tepatnya Spanyol berhasil menumpas Ukraina dengan skor telak 4-0 di laga kedua Grup A4 UEFA Nations League 2020-2021 tersebut. Hasil itu pun menjadi kemenangan perdana yang dapat diraih Spanyol di kompetisi tersebut.

🤩 Ramos scores AGAIN for Spain.



📈 He’s now Spain’s 8th all time top scorer.



5️⃣9️⃣ David Villa

4️⃣4️⃣ Raul

3️⃣8️⃣ Fernando Torres

3️⃣5️⃣ David Silva

2️⃣9️⃣ Fernando Hierro

2️⃣7️⃣ Fernando Morientes

2️⃣6️⃣ Emilio Butragueno

2️⃣3️⃣* Sergio Ramos

2️⃣3️⃣ Alfredo Di Stefano



🤯 He’s a centre back! pic.twitter.com/0CZ7MeQi6r