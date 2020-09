REYKJAVIK – Akhir dramatis tercipta pada laga pertama UEFA Nations League 2020-2021 Grup 2A antara Tim Nasional (Timnas) Islandia vs Inggris, Minggu (6/9/2020) dini hari WIB. Penalti Raheem Sterling pada injury time babak kedua, membawa The Three Lions menang tipis 1-0.

Jalannya Pertandingan

Walau berstatus sebagai tim tamu, Inggris berusaha menguasai laga sejak awal. Harry Kane nyaris membawa timnya unggul cepat di menit empat, tetapi bola tembakannya masih terlalu mudah diamankan Hannes Halldorsson.

Setelah itu, penguasaan bola mutlak menjadi milik Inggris hingga pertengahan babak pertama. Raheem Sterling sempat mendapat peluang pada menit 28 yang memaksa Halldorsson melakukan penyelamatan. Tuan rumah baru bisa memetik peluang menit 34 lewat Arnor Traustason, tetapi gagal menemui sasaran.

Pertahanan ketat yang diperagakan tuan rumah membuat Inggris kesulitan. Tidak heran, babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Penguasaan bola masih didominasi anak asuh Gareth Southgate di babak kedua. Akan tetapi, mereka baru mendapat peluang pada menit 53 lewat upaya Declan Rice yang masih melambung. Sadar butuh tambahan daya gedor, Southgate memasukkan Danny Ings menit 68 untuk menggantikan Phil Foden.

Sayangnya, Inggris justru harus bermain dengan 10 orang sejak menit 72. Kyle Walker dihadiahi kartu kuning kedua oleh wasit Srdjan Jovanovic sehingga harus keluar dari lapangan. Perubahan langsung dilakukan dengan menarik keluar Jadon Sancho dan memasukkan Trent Alexander-Arnold. Drama tercipta jelang pertandingan berakhir. Islandia juga harus bermain dengan 10 orang pada menit 89 ketika Arnor Ingason mendapat kartu kuning kedua. Pelanggaran yang dilakukannya bahkan berbuah penalti untuk Inggris. Raheem Sterling yang maju sebagai algojo, sukses menuntaskan tugasnya. Tuan rumah juga mendapat penalti pada menit ketiga injury time setelah Joe Gomez melanggar Holmbert Fridjonsson. Sayangnya, eksekusi Birkir Bjarnasson gagal. Inggris akhirnya membawa pulang poin penuh. Susunan Pemain Islandia: Hannes Thor Halldorsson; Hjoertur Hermannsson, Sverir Ingi Ingason, Kari Arnason, Hoerdur Magnusson; Arnor Ingvi Traustason (Emil Hallfredsson 76’), Birkir Bjarnason, Victor Palsson, Jon Thorsteinsson (Arnor Sigurdsson 66’); Albert Gudmunsson, Jon Dadi Bodvarsson (Holmbert Fridjonsson 90+1’) Cadangan: Ogmundur Kristinsson, Runar Alex Runarsson, John Gudni Fjoluson, Holmar Eyjolfsson, Samuel Fridjonsson, Arnor Sigurdsson, Mikael Anderson, Holmbert Fridjonsson, Andri Baldursson, Emil Hallfredsson, Ari Fryer Skulason Pelatih: Erik Hamren Inggris: Jordan Pickford; Joe Gomez, Declan Rice, Eric Dier; Kyle Walker, Jadon Sancho (Trent Alexander-Arnold 73’), James Ward-Prowse, Phil Foden (Danny Ings 68’), Kieran Trippier; Harry Kane (Mason Greenwood 78’), Raheem Sterling Cadangan: Nick Pope, Dean Henderson, Trent Alexander-Arnold, Tyrone Mings, Michael Keane, Conor Coady, Kalvin Phillips, Jack Grealish, Mason Mount, Ainsley Maitland-Niles, Danny Ings, Mason Greenwood Pelatih: Gareth Southgate