PORTO ALEGRE – Kisah hidup legenda sepakbola, Ronaldinho Gaucho, diabadikan dalam sebuah film dokumenter. Trailer film tersebut akhirnya dirilis ke publik lewat akun Twitter resmi @10Ronaldinho pada akhir Agustus 2020.

Sebagaimana diketahui, pria bernama lengkap Ronaldo de Asis Moreira itu merupakan salah satu pesepakbola terbaik di dunia. Ia pernah dianugerahi gelar pemain terbaik dunia pada 2006. Sepanjang kariernya, Ronaldinho juga merengkuh sejumlah gelar bergengsi seperti Piala Dunia 2002.

Ronaldinho sudah gantung sepatu sejak 2018. Sebuah film dokumenter berjudul ‘The Happiest Man in the World’ lantas diluncurkan untuk mengenang perjalanan kariernya. Film tersebut bercerita tentang kisah hidupnya, mulai dari menjadi pesepakbola di jalanan hingga jenjang profesional.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme... pic.twitter.com/tp6WjowgGn— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020