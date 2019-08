MAKASSAR - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyaksikan langsung pertandingan laga final Kratingdaeng Piala Indonesia 2018-2019 yang mempertemukan PSM Makassar melawan Persija Jakarta, di Stadion Andi Matalatta, Selasa (6/8/2019).

Meski terlambat karena Andi baru saja tiba di Makassar usai menghadiri acara di Manado, namun Wagub Sulsel itu tetap memberikan support dan dukungannya.

"Finally, you are the champion PSM. Atas nama Pemprov Sulsel dan seluruh masyarakat Sulsel bangga atas prestasi kalian," kata Andi Sudirman, usai pertandingan berakhir, Selasa (6/8/2019).

Sementara itu, Gubernur Sulses, Nurdin Abdullah, tampak juga hadir menyaksikan laga final leg kedua Kratingdaeng Piala Indonesia di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah meminta kepada seluruh suporter PSM Makassar bisa tenang dan saling menjaga konsentrasi seluruh pemain.

"Jadi kita berharap semua suporter menciptakan kedamaian dan tunjukkan bahwa kita mampu menjadi tuan rumah yang baik karena masih banyak kegiatan yang akan datang," imbuh Nurdin.

Sekedar diketahui, PSM Makassar menang atas Persija Jakarta dengan skor 2-0. PSM Makassar keluar sebagai juara dengan agregat 2-1.

(fmh)