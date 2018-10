SEVILLA – Kapten Real Madrid, Sergio Ramos, yakin penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, punya kemampuan yang dibutuhkan untuk berkembang di Liga Spanyol. Pria berusia 32 tahun itu bahkan optimis kapten Tim Nasional (Timnas) Inggris tersebut bakal menjadi bintang di Negeri Matador.

Sebagaimana diketahui, Harry Kane terus dikaitkan dengan rumor transfer ke Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, anak asli London itu punya rekor dua kali sebagai top skor Liga Inggris serta menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2018.

Ketika ditanya siapa personel Timnas Inggris yang akan sukses berkarier di Spanyol, Ramos tanpa ragu menjawab hampir seluruh anggota skuad Tiga Singa. Secara khusus, dia menyebut Harry Kane merupakan pemain yang punya skill tinggi.

“Mereka semua impresif. Benar bahwa yang paling penting di Liga Inggris adalah kemapuan fisik, tetapi mereka (Timnas Inggris) punya banyak pemain berkualitas,” ujar Sergio Ramos, dilansir dari Four Four Two, Senin (15/10/2018).

“Harry Kane contohnya. Tidak hanya punya fisik yang bagus, tetapi juga skill mumpuni. Dia mengejutkan banyak pemain belakang, tetapi dia tidak akan mengejutkan saya. Mereka juga punya banyak penyerang berbahaya tetapi kurang seimbang,” imbuh mantan pemain Sevilla tersebut.

Timnas Spanyol akan menjamu Inggris pada lanjutan UEFA Nations League A di Stadion Benito Villamarin, Sevilla, pada Selasa 16 Oktober 2018 dini hari WIB. Kemenangan pada laga tersebut akan memastikan posisi puncak di grup empat menjadi milik Tim Matador.

(fmh)